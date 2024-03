Mumbrú: "Tenemos que hacer un partido muy completo para tener opciones"

El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú destacó la solidez del Fenerbahçe, equipo al que los taronja visitan este jueves 14 de marzo (18:45 horas) en partido correspondiente a la vigesimonovena jornada de la Euroliga. "Es un equipo muy físico que tiene mucho talento tanto en posiciones exteriores como interiores". El técnico resalta además, el salto de calidad que ha dado el equipo turco con la llegada al banquillo de Saras Jasikevicius: "Desde la llegada de Saras aún ha potenciado mucho más esa solidez".

Un rival temible

Mumbrú resaltó el potencial del Fenerbahçe en su cancha, donde sólo ha cedido una derrota esta temporada en toda la Euroliga y donde se mantiene invicto en la competición nacional: "Han ganado el 96% de partidos en su casa, eso nos demuestra que para ganar allí tenemos que hacer un partido muy completo durante los 40 minutos y llegar al final con opciones de victoria".

Para el técnico taronja será clave especialmente "el inicio del primer cuarto y del tercero". Mumbrú inicidió también en la intensidad: "tenemos que igualarlos en el físico para poder competir con ellos. En el último partido en el que ganaro a domicilio al Real Madrid ya demostraron que hace un juego muy físico, son muy duros. Además, tenemos que controlar todo el talento que tienen exterior e interior. Son campaces de jugar más con los exteriores, con los interiores, pick and roll... tienen muchas variantes en su juego. Es complicado, y más en su cancha pero nosotros vamos a ir a hacer un partido completo los 40 minutos".

Confía en recuperar a Reuvers

Sobre el estado físico de la plantilla, Mumbrú destacó que esperan "recuperar a Nate Reuvers, aunque será duda hasta última hora. Va a viajar pero aún no ha podido acabar un entrenamiento. Ha estado en pista con el equipo esta semana pero no ha podido entrenarse con normalidad. Por otra parte seguimos sin poder contar con Touré".

Confían en dar la sorpresa

Sobre el trabajo de motivación para afrontar un partido ante un rival casi inexpugnable en casa, Mumbrú destaca: "es cierto que en su casa lo han ganado casi todo pero los partidos hay que jugarlos, son a 40 minutos y, aunque sabemos de la dificultad, también confiamos en nuestras opciones. Hay que hacer muchas cosas bien para ganarles, sabemos de la dificultad pero nosotros tenemos las ganas de seguir haciendo un buen baloncesto".

Sobre lo que ha aportado Jasikevicius al equipo, Mumbrú destaca: "son mejores como bloque, son muy duros plantean el partido de forma muy sólida desde atrás. No te dejan jugar, no dejan que el balón se mueva mucho, lo paran continuamente. Ofensivamente ha intentado que todo el mundo esté con confianza, que todos puedan anotar tanto por dentro como por fuera, es un equipo muy coral en ataque y muy duro atrás".

Mumbrú destacó la dificultad del partido ante el Fenerbahçe / M.A. Montesinos

El partido ante el Fenerbahçe llega tras tres derrotas consecutivas del Valencia Basket en la Euroliga: "nunca es un buen momento o sí lo es, las temporadas vienen como vienen, está claro que ahora mismo es uno de los equipos más en forma de la Euroliga seguido de cerca de Mónaco. Están en un momento muy bueno. Vamos pensando partido a partido, sabiendo que pierdes un partido y bajas posiciones, que ganas otro y vuelves a subir...tenemos que competir cada día".

De Estambul a Girona

El Valencia Basket tras jugar en Estambul viajará directamente a Girona para medirse el domingo (17:00 horas) al Basquet Girona en la liga Endesa. Mumbrú destacó que el hecho de no pasar por Valencia no se debe al deseo de abstraer a la plantilla del ambiente festivo que se vive en la ciudad con la celebración de las Fallas: "jugamos tarde el jueves, si volvíamos a Valencia no podíamos aterrizar en Valencia, teníamos que ir a Castellón, el programa de viaje era malo y hemos decidido descansar y viajar directamente a Girona. Es algo que hemos hecho más veces esta temporada, puede resultar raro cuando estamos en Fallas pero no tiene nada que ver".