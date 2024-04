Comunicado oficial de Valencia Basket

Ya es oficial. El Valencia Basket ha anunciado la destitución de Álex Mumbrú como entrenador del primer equipo. Xavi Albert, tal y como ha informado SUPER, toma las riendas del conjunto taronja. El que hasta ahora era entrenador asistente en la plantilla profesional masculina dirigirá este mismo viernes su primer entrenamiento como técnico jefe de este equipo. El domingo el conjunto valenciano tiene un importante encuentro de la Liga Endesa en La Fonteta ante Baskonia.

Comunicado oficial

Valencia Basket le ha comunicado en la mañana de hoy al entrenador de su primer equipo masculino, Álex Mumbrú, la decisión de rescindir su contrato como técnico del conjunto taronja.

Desde que llegase a nuestro Club en el verano de 2022, Mumbrú dirigió al equipo en un total de 133 partidos con un balance de 63 triunfos y 70 derrotas entre Liga Endesa, Turkish Airlines EuroLeague y Copa del Rey.

El Club quiere agradecer la profesionalidad, la entrega y el trabajo realizados por Álex durante el tiempo en el que ha ocupado el primer asiento del banquillo del Valencia Basket, y le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal.

Xavi Albert toma el equipo

Así mismo, el Club ha decidido que sea en este momento Xavi Albert el que asuma la dirección del primer equipo masculino. El que hasta ahora era entrenador asistente en la plantilla profesional masculina dirigirá hoy viernes su primer entrenamiento como técnico jefe de este equipo.

Nacido en Valencia hace 36 años, Xavi cuenta con una importante experiencia en los banquillos pese a su juventud. Tras iniciarse como técnico y coordinador de cantera en el Ros Casares Valencia, llega a nuestro Club en 2012 para ponerse al frente de diferentes equipos de categorías de formación.

Tras tres temporadas dirigiendo al junior “A”, con el que se proclamó campeón del Adidas Next Generation Tournament disputado en Valencia en diciembre de 2018 y logrando plaza para la Final Eight, en 2021 toma el mando del filial taronja en su estreno en la LEB Plata y no solo lo clasifica para el Playoff, sino que tras eliminar al Tizona Universidad de Burgos y al Zamora Enamora, pierde en la eliminatoria que suponía el ascenso a la LEB Oro con el Bueno Arenas Albacete.

En el verano de 2022 fue invitado por los Portland Trail Blazers a formar parte del cuerpo técnico del equipo de Oregón en la Summer League de Las Vegas que finalmente se proclamó campeón de ese torneo de verano de la NBA.

Tras este éxito, en la temporada 2022-23 se pone al frente del equipo vinculado en LEB Plata, el CB L’Horta Godella, al que de nuevo clasifica para el Playoff, cayendo en este caso ante Rioverde Clavijo. En el verano de 2023, tras proclamarse también campeón de Europa sub16 como seleccionador español de la categoría, se incorporó al cuerpo técnico de Álex Mumbrú como entrenador ayudante del primer equipo masculino.