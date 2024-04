Paula Ginzo: "Tengo ganas e ilusión, pero Raquel es irremplazable"

El partido del jueves ante el IDK Euskotren está ya en la mente de todas las jugadoras del Valencia Basket, pero si para una de ellas es más especial si cabe es para Paula Ginzo, que debutará de taronja en el playoff después de haberse estrenado a las órdenes de Rubén Burgos en el último partido ante el Cadí La Seu.

«Sin duda, para el equipo es muy importante y por tanto, para mí también. Lo que debemos marcarnos el playoff es partido a partido, primero el jueves, luego el domingo y por supuesto, esperamos ganar la Liga», señaló.

Eso sí, no duda en admitir que le hubiera gustado llegar a La Fonteta por otras circunstancias y no para suplir una grave lesión como la de Carrera. «Estoy con ganas e ilusión d aprovechar la oportunidad. Ojalá no tuviera que haber fichado porque Raquel no se hubiera lesionado, eso es lo primero, o fichado en otras condiciones que no fueran por la lesión de Raquel, pero quiero aprovechar la oportunidad. Raquel es irremplazable, pero tengo muchísimas ganas e ilusión».

Paula Ginzo, en su rueda de prensa sobre el parqué de La Fonteta / Germán Caballero

Adaptación a la plantilla

Y por ello, pasa página del estrés de los primeros días y espera centrarse en ayudar al equipo lo máximo posiible. «Fue frenético porque en un día tuve que hacerlo todo, bajar de Barcelona a aquí y el mismo día ir a La Seu, pero ya está, lo más difícil ya está hecho, pasé el reconocimiento y ya en la rutina del día a día. El recibimiento ha sido muy bueno, la suerte es que ya las conocía a casi todas, de jugar contra ellas o de la selección y eso es un punto a favor, saber un poco cómo juegan, qué hace cada una y estoy más tranquila a la hora de estar aquí. He de adaptarme un poquito más para estar lista para el jueves».

Futuro de taronja

De momento, no piensa en la próxima temporada y se centra en ayudar a Rubén Burgos en todo lo que le pida. «Puedo aportar lo que he hecho siempre, pero sobre todo lo que me pidan. He firmado un mes para hacer lo que Rubén quiera que haga, dar mi mejor versión, no hacer nada diferente a lo que estoy acostumbrada, aportar sobre todo muchísimas ganas. No pienso en la temporada que viene, sino en poner los pies en el suelo, estar aquí, adaptarme lo más rápido posible y lo que venga vendrá, aquí o en otro sitio».

Eso sí, nadie le quita el orgullo de que el Valencia BC le llamara para ficharle. «Sentí orgullo de que el curro está bien hecho, del trabajo que llevo haciendo muchos años da resultados, la temporada con el Barça cumplimos también el objetivo y es un premio a mi trabajo»