Examen taronja en Zaragoza por la final y la Euroliga

La quinta semifinal del Valencia Basket no es una más, ya que en esta ocasión, no solo está en juego el pase para la final de la LF Endesa, sino también un billete para la Euroliga después del cambio de reglamento de este año que prioriza al campeón de la Liga Regular (Perfumerías Avenida) respecto al de la Copa de la Reina, que fue el equipo taronja.

Eso sí, una victoria en esta eliminatoria a 80 minutos ante el Casademont Zaragoza no sería suficiente de momento si el Perfumerías Avenida no logra eliminar también al Spar Girona en la otra semifinal, ya que una final ante las salmantinas bastaría para volver a la Euroleague Women al estar ellas ya clasificadas, mientras que en el caso de que ganaran las catalanas, las taronja se verían obligadas a revalidar el título para no tener que esperar a jugar una posible fase previa europea en su condición de campeonas de Copa de la Reina si España vuelve a tener tres plazas para la máxima competición europea.

Pero aunque haya que mirar de reojo a esa otra semifinal, el Valencia Basket debe poner los cinco sentidos primero en el Casademont Zaragoza y en el partido de este jueves (20:00), consciente de que la influencia del partido de ida es relativa al ser una eliminatoria a 80 minutos, en la que más que la victoria o la derrota, es vital la renta con la que se pueda llegar al partido de vuelta de este domingo en La Fonteta.

Queralt Casas, en el último partido en La Fonteta ante el Casademont Zaragoza / Miguel Ángel Montesinos

La reciente experiencia de cuartos de final ante el IDK Euskotren es un serio aviso para las taronja, que sufrieron para imponerse de un solo punto en la ida para tener que sentenciar la clasificación en casa tres días después. El propio Rubén Burgos recuerda que «conociendo el sistema de competición, es importante cada minuto de los 80 de la eliminatoria, desde los 40 del Príncipe Felipe, una cancha exigente, donde el público aprieta mucho, a los de la Fonteta, donde el ambiente va a ser espectacular».

Precedentes a favor

El Valencia Basket se ha llevado cinco de los seis partidos que ha disputado ante Casademont Zaragoza esta temporada. El primero llegó en las semifinales de la Supercopa, cuando el equipo taronja ganó por 57-74. Posteriormente, ya durante la temporada, en LF Endesa los dos partidos fueron para el equipo valenciano por 54-70 en el Príncipe Felipe y 60-74 en La Fonteta. Por otra parte, en la EuroLeague Women el duelo en Zaragoza cayó del lado local por 59-47 mientras que el partido celebrado en València se saldó por 85-56. El último enfrentamiento en la final de la Copa de la Reina finalizó con triunfo taronja por 77-53.

Afición taronja

El equipo taronja contará con una representación de su afición, que no ha querido perderse la oportunidad de apoyar a las jugadoras de Rubén Burgos en estos primeros 40 minutos de la eliminatoria. Alrededor de 50 aficionados taronja estarán en el Príncipe Felipe.

Carrera, única baja

El Valencia Basket tendrá la baja segura de Raquel Carrera para lo que resta de temporada tras sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior durante la Copa de la Reina, que la hará estar fuera los próximos meses. Por su parte, Marie Gülich, que viene arrastrando una lesión en el tendón rotuliano, sigue disponible para jugar, aunque no al cien por cien. Vuelven a completar la plantilla las jugadoras vinculadas Elena Buenavida y Noa Morro.