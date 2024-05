Xavi Albert: "Ha sido un espectáculo y he disfrutado mucho"

Xavi Albert no podía estar más satisfecho tras la victoria de este viernes ante el Real Madrid y no solo por el triunfo y la cuarta plaza en la Liga, sino por la imagen dada ante una Fonteta entregada desde el primer minuto.

Valoración

Estoy muy contento, el poder ganar a un equipo como el Real Madrid, que era líder sólido en las dos competiciones, tiene mucho mérito. Estoy muy contento por la victoria y la posición en la que nos deja para el final de la temporada pero sobre todo por la imagen. Ha sido un espectáculo, es mérito de los dos equipos, con una alternancia de efectividad e intención en el juego y he disfrutado mucho. Ha sido un día grande ante un rival como el Real Madrid, en una Fonteta que la he sentido totalmente entregada, disfrutando de cada acción, apoyando al equipo. Cuando se dan estas circunstancias, con buen nivel de juego e implicación de La Fonteta, pasa esto. Es una victoria importante en la idea de lo que queremos ser como club.

Línea de trabajo

Más allá del nivel de acierto, de la movilidad del balón y de las alternancias, estoy contento por certificar la idea sobre la que venimos trabajando. En Manresa no salió, pero seguimos en la misma línea y esto nos da cosas para bien.

Mensaje a Deck

Deseo que la lesión de Deck no sea nada, tanto por el playoff como por la Final Four. Sólo deseamos que sea lo menos posible.

Defensa sobre Tavares

Ha empezado Kaba el partido con Tavares, se ha alternado con Inglis, todos los que han pasado han mostrado un nivel de compromiso con el esfuerzo, el bloqueo y la defensa en pintura. Hemos presentado batalla en cada acción para que le fuera incómodo jugar.

Justin Anderson, uno de los grandes protagonistas de la victoria ante el Real Madrid / M. A. Polo / VBC

Grupo unido

Valoro que un día un jugador puede meter 22 puntos y otros hacer 10 pero dar el esfuerzo que el equipo necesita para sacar este tipo de partidos. Valoro sobre todo el compromiso que hay respecto al esfuerzo y la solidaridad con lo que ha hecho el compañero. Habrá días de mayor acierto, otros de menos, pero cuando estás dispuesto a cubrir la acción del compañero y entregar el esfuerzo sin límite, nos hace tener un sentimiento de que siempre vamos a estar protegidos por lo que hace el compañero de al lado. Tenemos un partido contra el Andorra para afrontarlo con la mayor solidez nuestra a nivel de sensaciones. Debe haber movilidad del balón, no pararlo, no dormirlo, confiar en la acción del compañero, cuanta más circulación y más gente sea partícipe en el ataque, más se va a esforzar en ataque y en defensa. La movilidad nos hace ser capaces de llegar a estas situaciones de acierto de triples y asistencias. La intención de compartir en el esfuerzo y en el balón me deja muy satisfecho.

Criterio en las faltas

Si le preguntas al Madrid te dirá que el listón era diferente, en partidos de este nivel de intensidad, cada equipo va a tener una visión muy condicionada respecto a lo suyo. Me meto poco en estos temas, hay situaciones que hay que hablar en los partidos y poco más, son partidos de mucha intensidad, difíciles de arbitrar y agradezco que se mantenga una línea de conversación continua con el banquillo y con el contrario.

Partido de Justin Anderson

Hay muchos jugadores que están dando un paso adelante, se sienten más confiados, no sólo Justin Anderson, por eso las sensaciones son mejores. Hace cosas en la pista a nivel anímicas que son muy importantes para el grupo. Mientras todo lo que aporte sume, yo estoy encantado. Todo lo que ha hecho en la pista nos ha ayudado a ganar y estoy encantado con su trabajo. Hace falta gente con carácter en muchos momentos de los partidos y él es uno de los que más tiene. Agradecemos también el trabajo detrás, ha estado espectacular y estamos muy contentos con su trabajo.