Rubén Burgos: "Las jugadoras creen y se han vaciado, parece más fácil de lo que es"

El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos, aseguró tras proclamarse su equipo campeón de la Liga Femenina Endesa que haber conquistado el triplete al haber ganado antes la Copa de la Reina y la Supercopa les sitúa como el actual mejor equipo de España pero resaltó que los resultados van y vienen y que donde no tiene duda de que son los líderes es en estructura de club.

"A nivel resultados, obviamente lo somos y a nivel de estructura estoy convencidísimo de que sí. Queremos serlo a nivel trabajo y persistencia, que es lo que depende de nosotras. Luego que los títulos lleguen depende del rival, del momento de forma, del acierto", recordó en declaraciones a los medios.

Cuatro finales seguidas ganas

"Cuatro finales seguidas en competiciones españolas y cuatro ganadas tampoco es lo normal. Queremos tener presencia, es el objetivo de nuestro trabajo pero estamos teniendo la suerte de que caigan de nuestro lado y también la determinación. Las jugadoras creen mucho y se han vaciado, parece más fácil de lo que es. Se ha sufrido antes de este último partido en casa, pero en la pista el equipo ha respondido para que no se haya notado", añadió.

Resultados abultados

De hecho, el técnico remarcó que no existe tanta diferencia ni con el Perfumerías Avenida, el otro finalista, ni con el Casademont Zaragoza, al que doblegaron en semifinales. "Las diferencias entre el Valencia, Zaragoza y Salamanca son irreales, no son de veinte puntos. Hemos llegado muy bien de forma y con mucha concentración y eso el día D a la hora H es muy importante", recordó.

Récord de asistencia

Burgos se mostró muy satisfecho también por haber establecido un nuevo récord de asistencia en un encuentro el equipo femenino con 7.573 espectadores y agradeció el empuje de la grada.

Rubén Burgos felicita a Queralt a falta de poco más de un minuto para el final / M. A. Polo / VBC

"Es lo que esperábamos y lo que ha sido cada día aunque hoy en mayor número. Las jugadoras lo han sentido, ellas y el rival seguramente. Avenida ha visto un ambiente muy de empujar al equipo local y eso es un extra", admitió Burgos, que resaltó cómo los aficionados están con ellos "en los momentos buenos y en los malos" y dijo que son lo que da sentido a su trabajo.

Proyecto taronja

El técnico valenciano, que ascendió hace seis años al equipo, dijo que esperaba la evolución del proyecto dada la ambición del máximo accionista Juan Roig aunque admitió que le sorprende su velocidad y seguir al frente del mismo.

"Lo vi en la fase de ascenso lo que no habría creído es que iba a estar yo en la pista, podría haber estado en la grada animando pero sabía que el proyecto iba hacia este camino, como todos los que conocen la casa y la mentalidad de Juan Roig, que sabemos la apuesta que hace. Ha llegado rápido y esperamos cada día dar un paso más. Hasta ahora ha sido así", afirmó Burgos que dijo que deben empujar el listón hacia arriba cada día más.

Listón alto y próximos objetivos

"Vamos a ver, queremos ponerlo cada día un poco más alto. Rendir mejor en las competiciones europeas y mantenerse en un liga que cada vez es más complicada pero los que te hacen mejores son tus rivales", recordó.

Tremendo elogio a Fingall

Burgos dijo estar muy contento porque Nadia Fingall se llevara el trofeo de MVP. "Nadia es la MVP cada día desde que Raquel Carrera se lesionó. Es espectacular lo que le ha dado al equipo desde los cuartos de la Copa, en el día a día y en la mentalidad de querer ayudar y de querer crecer y sacrificarse. Me he alegrado mucho de que tenga el reconocimient . Si tiráis de hemeroteca, desde la lesión de Carrera, no hubiéramos ganado ningún partido sin ella, lo tengo clarísimo", concluyó.