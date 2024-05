Xavi Albert: "No hemos estado en ningún momento dentro del partido"

Xavier Albert, entrenador del Valencia Basket, fue bastante crítico con el partido de los suyos en el Principado. "Hoy no hemos estado en ningún momento dentro del partido".

El entrenador valenciano felicitó a MoraBanc Andorra por la victoria, la permanencia y su clasificación europea. "Los felicito por conseguir la salvación hace dos semanas, por ganar hoy con este buen partido contra nosotros y por la clasificación para disputar la previa de la BCL. Muy merecido todo ello".

No buscó excusas a la derrota: "Puede que hayamos notado el desgaste tras el Real Madrid, pero no hay excusas. Las sensaciones las hemos perdido y este partido no se puede permitir por nada. Por respeto a nuestro trabajo y también por respeto a nuestra afición. Entonamos el 'mea culpa'. Toca refrescar la cabeza y las piernas porque hoy la superioridad del MoraBanc ha sido total y hemos ido siempre por debajo".

"Acabar cuartos compaginando la Euroliga tiene mucho mérito"

Y también buscó la lectura positiva: "Haremos autocrítica y ahora ya toca poner el foco contra UCAM Murcia. Acabar cuartos compaginando la Euroliga tiene mucho mérito. Eso sí, la liga ACB tiene el nivel que tiene y si no estás te puede pasar lo de hoy".