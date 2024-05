Catalá: "Es la era del Valencia Basket, sé que lo vais a dar todo para traer esa Euroliga"

El Valencia Basket femenino tricampeón fue recibido esta tarde en el Ayuntamiento de València por la alcaldesa María José Catalá en el Salón de Cristal, y antes de salir al balcón junto a toda la plantilla a saludar a los numerosos aficionados presentes dio la enhorabuena al club y dedicó unas palabras a la delegación taronja, encabezada por el mecenas Juan Roig, el presidente Vicente Solá y el director general Enric Carbonell, entre otros.

"En poco tiempo habeis venidos en dos ocsasiones y para mí es muy emotivo teneros aquí en un día como hoy. Enhorabuena, es todo un orgullo veros aquí, en este salón de cristal de nuevo en un día histórico para el Valencia Basket y la ciudad de València. Segunda liga consecutiva, 'back to back' que dirían en la NBA, triplete histórico, siete títulos en cuatro temporadas. Ahí es nada, y lo que está por venir. Nos hacéis muy felices, nos hacéis sentir muy orgullosos, sois un espejo en el que reflejarse y os tengo que dar las gracias", empezó diciendo Catalá.

El Valencia Basket celebra el Triplete con su afición / Germán Caballero

"Gracias en nombre de la ciudad por este éxito y por otras cosas", añadió la alcaldesa antes de pasar a explicar esas otras cosas: "Sois un equipo que sabe ganar, esas lecciones en el deporte son muy importantes. Un equipo ganador, gran club que se define claramente por la forma en que consigue los títulos, y vosotros habéis conseguido dignificando como pocos los valores del deporte. Con el equilibrio justo de ambición, con humildad, talento, trabajo, garra, nobleza, solidaridad y compañerismo. Con grandes individualidades pero pensando sobre todo en el equipo con mayúsculas. Un equipo que ha sabido vencer las adversidades, porque el éxito solo es éxito si el camino no es fácil. Cualquier equipo ante dos bajas como las de Raquel y Alba hubiera flaqueado, y vosotros no lo hicístesis. Fue superemocionante verlas levantando la Copa. Yo lo tuve que ver después, pues era el día de la Virgen, pero que sepaís que todos los que estábamos allí pensábamos en apoyaros y en la gran lección que nos está dando el Valencia Basket en ese momento. Gracias por ese testimonio y por dar ese ejemplo de valores".

La alcaldesa María José Catalá se dirige a las jugadoras del Valencia Basket / Germán Caballero

Una nueva dinastía

"Creo que la ciudad se va a volcar con vosotras", siguió diciendo Catalá. "Cuando vinísteis con la Copa dije que estabamos ante una nueva dinastía del basket femenino, y ahora lo confirmo, es la era del Valencia Basket". "Esta ciudad piensa que con vosotros se pude volar mucho más alto, que teneis un club que sueña desde luego en grande, y ojo con lo que sueña porque últimamente todo se va haciendo realidad. Tenemos un año por delante muy bonito y sé que lo vais a dar todo para traer esa Euroliga a València y que València va a estar con vosotras", agregó.

Primer título deportivo en el balcón como alcaldesa

"Ýo no olvidaré nunca este momento, porque es mi primer título deportivo como alcaldesa de València, y las cosas pasan como pasan, para mí, alcaldesa, mujer, primer título deportivo, que la primera vez que salga al balcón sea con vosotras es un motivo de orgullo, y os doy las gracias por hacerme ese regalo", apuntó Català, que fue interrumpida por los aplausos de los asistentes. "Que una mujer que es alcaldesa joven tenga la oportunidad de salir al balcón así con el Valencia Basket femenino es un regalo", continuó, "y os agradezco en nombre de la ciudad el orgullo, en nombre de todos los que practican deporte en la ciudad la inspiración. 'Cultura del esfuerzo' no es un eslogan pasajero, es una forma de entender en este momento la ciudad y su esfuerzo y sus objetivos, y os doy las gracias personalmente por este regalo. Espero que sea el principio de una larga amistad y que vengáis mucho a este salón, es vuestra casa, esta es vuestra ciudad y la verdad es que me siento muy muy muy orgullosa de que estéis aquí".

Juan Roig, al frente de la delegación del Valencia Basket en la recepción en el Ayuntamiento / Germán Caballero

Vicente Mompó: "Nos estáis malacostumbrando"

Catalá, saltándose el protocolo y el guion previsto, invitó al presidente de la diputación, Vicent Mompó, al que agradeció su presencia, a dedicar unas palabras al Valencia Basket por este nuevo título. Mompó empezó justificando su presencia en el acto: "Todos los valencianos sentimos como parte nuestra lo que pasa en la ciudad y en este caso también lo que representa el Valencia Basket". "Nos estáis malacostumbrando", siguió. "Si es difícil ganar una vez, ganar tres es más difícil aún. En el deporte femenino cada vez es más complicado pero lo estáis haciendo más fácil, que las niñas vean que es fácil llegar y ser conocidas en el deporte siendo mujer, y que se puede venir al Ayuntamiento y salir al balcón. También es mi primera vez en el balcón con un equipo deportivo, no lo olvidaré nunca. Daros la enhorabuena y ese impulso necesario para que continueis esforzándose y representando a nuestra tierra, la provincia y la Comunitat Valenciana como lo estáis haciendo".

Enric Carbonell: "Puede parecer fácil pero no lo es"

Por último, y antes de las fotos de familia, el director general del Valencia Basket, Enric Carbonell, tomó el testigo para agradecer la acogida en la casa consistorial: "Muchas gracias por el recibimiento y las palabras. Cuidado con lo que deseamos, alcaldesa, porque estas chicas son capaces de todo y así se ha cumplido. Gracias, Rocío (Gil, concejal de deportes), sigues siendo nuestro talismán, final que vienes, final que ganamos. Nos hemos sentido muy acompañados por la ciudad, la provincia y las instituciones. Gracias por estar aquí Generalitat, Diputació y Ajuntament".

Enric Carbonell quiso destacar la evolución del basket femenino en la ciudad en los últimos años hasta llegar a lo que definió como "un triplete histórico". "No podemos esconder nuestra alegría por un triplete histórico: Supercopa de España, Copa de la Reina y Liga. Puede parecer fácil, pero no lo es. Esta mañana, Alba (Torrens) que tiene experiencia en ganar títulos, decía que si ganar es difícil, ganar después de haber ganado es aún más difícil. Todo el club estamos muy contentos por el cómo, primero porque lo hemos hecho ante casi 8.000 personas, récord histórico en la ciudad de València. Hace unos años era imposible, hace siete años los partidos los veían 500 personas gratis en La Fonteta, y este domingo fueron más de 7.000. Tenemos que estar muy orgullosos, no solo el Valencia Basket, sino la sociedad por conseguir eso. Y segundo porque hemos ganado sin estridencias, sin señalar a nadie, desde la humildad, desde la defensa y el trabajo en equipo, y superando momentos muy complicados, y tenemos que estar orgullosos. Podemos estar muy contentos de tener unos referentes como nuestros jugadores y el cuerpo técnico, que nos viene de maravilla en L’Alqueria, pero que es un ejemplo para toda la sociedad, nos iría muy bien si la sociedad se mirara en estas jugadoras".

Foto de familia del Valencia Basket femenino tricampeón en el salón de cristal del Ayuntamiento / Germán Caballero

El director general terminó haciendo extensivo su agradecimiento a la prensa y a los patrocinadores: "Agradecer a los medios de comunicación la cobertura, y a los patrocinadores por sumarse al proyecto, por remar, y sois necesarios. Y a nuestros mecenas Juan (Roig) y Hortensia Herrero que hacen posible esto, y que nos dan las herrramientas para trabajar en las mejores condiciones posibles. Somos la envidia de cualquier club, iba a decir de España, pero diría de Europa, y sobre todo porque nos empujan a soñar y a perseguir retos que hace años nos podían parecer imposibles".