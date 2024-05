"Para ganar la Euroliga aún queda un largo camino"

Rubén Burgos (9 de junio de 1979, Ribarroja del Turia), en su séptima temporada al frente del Valencia Basket ha llevado al equipo a conquistar un histórico triplete: Supercopa de España, Copa de la Reina y la Liga F Endesa.

Tres títulos, dominadoras absolutas del baloncesto femenino español... ¿Ha sido una temporada tan fácil como parece?

Parece que ha sido fácil, pero no ha sido así, ha sido una temporada complicada, en la que hemos tenido que solucionar muchas cosas. Ha habido muchas noches sin dormir, muchas dudas... Es cierto que al final ha salido todo muy bien pero realmente cuesta mucho.

¿Le preocupa malacostumbrar a la afición?. En las celebraciones ya les pedían la Euroliga ¿sienten esa presión?

Es lógico que la gente exija más y que la afición se acostumbre a ganar y lo disfrute, también es bonito. Lo que es importante es que nosotras somos realistas, conocemos muy bien la competición, a las rivales, la gente se prepara muy bien y hay equipazos. Más allá de la teórica cantinela de los presupuestos, lo cierto es que en la Liga F Endesa hay plantillas de tan buen nivel como la nuestra o más y no digamos en Europa. Cada vez ganar es más complicado pero no caemos ni en el acomodamiento ni en la autopresión. En el club todos somos conscientes de que hay que remar en la misma dirección y poner en valor todo lo conseguido.

Tanto en la Copa como en los playoff de Liga el equipo ha dado una sensación de gran superioridad ¿Cuál es la clave? ¿Mentalidad? ¿Táctica?

Es cierto que hemos ganado con solvencia. Hemos tenido seguridad en nuestro plan de partido y las cosas nos ha salido bien. También lo hicimos muy bien en esas últimas jornadas de Euroliga donde no nos acompañaron el resto de resultados pero en las que ganamos a equipos ‘top’ con diferencias por encima de los 20 puntos. Eso habla de nuestra mentalidad, de cómo nos preparamos.

¿La defensa fue la principal arma?

Conseguimos bajar los porcentajes del rival, no tuvieron acierto, fue mérito de nuestra defensa pero también de otros factores. Creo que las diferencias que sacamos no son reales viendo el potencial de las plantillas y rivales a los que nos hemos enfrentado.

El Valencia Basket celebra el Triplete con su afición / Germán Caballero

Al final no tener el factor cancha a favor en la Final fue positivo ya que pudieron sentenciar en casa ¿El final de Liga soñado?

Sí, al final se cumplió el guión idílico de poder ganar el título en casa, en la Fonteta, con la afición volcada. Fue un regalo para todo el equipo y para la afición poder vivir algo así. También para nuestro mecenas, Juan Roig, que estaba presente y se lo merece más que nadie.

¿La Euroliga ha sido la asignatura pendiente de esta temporada? ¿Es el principal objetivo para la próxima temporada?

Ya era un objetivo para esta temporada. Queríamos al menos igualar nuestra actuación en la primera temporada en la que alcanzamos los cuartos de Final pero no fue posible. Acusamos mucho las derrotas del mes de diciembre en el que jugamos varios partidos sin Raquel, sin Cris (Ouviña), se fue Bec (Allen)... A pesar de que acabamos con un balance positivo de 8 victorias y 6 derrotas, el basket average y triples empates no nos favorecieron.

La alcaldesa, María José Catalá en la recepción tras ganar la Liga ya hablaba de una Final de Euroliga en Valencia con Valencia Basket en ella ¿Piensan en ello a corto plazo?

Queremos ir poco a poco, en estos momentos eso es una utopía, hay un largo camino por recorrer aún. Por supuesto que somos ambiciosas y que el nivel de exigencia del club y de nuestro mecenas es alto pero nos está llegando todo muy rápido y hay que ir trabajando paso a paso.

Usted ha vivido la evolución de la sección femenina del Valencia Basket desde el principio, desde la temporada del ascenso ¿esperaba lograr tanto en tan poco tiempo?

Me siento muy agradecido de que se confíe en mí para este proyecto. Desde el principio mi objetivo era el ascenso, no pensaba más allá. Sabía que era muy importante para el club, que teníamos los medios y se iba a apostar por ello. Ese año ya la masa social creció, vivimos una Fase Final en València espectacular, con una Fonteta también casi llena. Sin eso no hubiera habido nada de lo que ha venido después. Estoy orgulloso porque soy de la casa, aquí he crecido como jugador y como entrenador y que el club confíe en mí, es un honor. Intento ayudar en todo lo que puedo y disfrutar del proceso. Es un éxito de mucha gente y hay mucho trabajo detrás.

Usted es la cabeza visible pero tiene un gran equipo detrás ¿es una de las claves?

Es esencial. Entrenar es también un trabajo de equipo. No hay decisiones unipersonales. Es cierto que como entrenador tengo que tomar muchas decisiones pero siempre con el consenso de mi equipo. Cada uno tiene su responsabilidad: Roberto Hernández y Marta Sorlí en baloncesto, Javi Bayarri en preparación física, los servicios médicos... etc. Creo que es la manera de trabajar, creer en las personas que te rodean y que cada un conozca y crea en su rol. Creo que las personas de las que más aprendo, que más me inspiran y que más me exigen en el día a día son Roberto y Marta. También Esteban Albert que confía mucho en nosotros. Vamos todos en la misma dirección.

¿Qué tiene el Valencia BC que todas las que vienen quieren quedarse?

Somos muy afortunados, tenemos un club con una estabilidad económica gracias al mecenazgo de Juan Roig y Hortensia Herrero.Aquí las condiciones de trabajo son muy buenas, servicios médicos, de cuidado de las jugadoras con la mentalidad del Valencia Basket de facilitarles todo fuera de la pista para que ellas solo tengan que preocuparse de jugar.

Prueba de ese idilio con València es Iagupova que incluso renovó antes de tener asegurada la Euroliga.

Alina se ha identificado mucho con el grupo, es una más desde el principio y la veo feliz en el día a día pese a que su situación personal no es sencilla con un proceso de guerra en su país. Nos hace mejores como equipo. Es un lujo tenerla aquí.

Ayer anunciaron la baja de Hempe ¿Cómo va la planificación de la próxima temporada?

Está trabajando más en esa área Esteban Albert que es su responsabilidad aunque por supuesto está en todo momento en contacto conmigo, con Roberto y Marta. Él controla el mercado y lleva ya meses trabajando en la confección de la plantilla. Hay muchas jugadoras que quieren seguir aquí y eso facilita mucho los acuerdos. Queremos mejorar la plantilla para avanzar un poquito más y seguir dando alegrías a la afición. Nos preocupamos no sólo sobre qué tipo de jugadora introducimos en el grupo, sino también sobre qué tipo de persona.

Burgos conquistó su segundo título de la LF Endesa. / SD

Raquel Carrera, operada de rotura de ligamentos, no podrá empezar la temporada ¿Cómo condiciona su baja?

Nos condiciona mucho, Raquel es fundamental e insustituible, tanto dentro como fuera. Fuera afortunadamente sigue muy dentro del grupo pero hasta avanzada la temporada que viene no podemos contar con ella. No debe tener prisa, es una jugadora joven, esencial en el baloncesto nacional, no sólo en nuestro club. Lo más importante es su recuperación completa. Como ya hizo en su primera recuperación de rodilla, debe volver aún más fuerte físicamente y de mentalidad.

¿La lesión de Carrera fue uno de los momentos más duros?

Sí, fue duro, es la cara mala del deporte. A última hora tuvimos también la lesión de Alba Torrens que no es tan grave pero también ha hecho que se pierda momentos importantes. La marcha de Bec Allen fue un momento difícil también porque era una jugadora querida, intentamos ayudarle dentro y fuera de la cancha pero no lo conseguimos y tomó una decisión pensando en su felicidad. Ahora está jugando de nuevo a un buen nivel y estamos contentos por ella.

¿Qué balance hace de la evolución de las jugadoras jóvenes?

El proceso de las jóvenes pasa por seguir creciendo con el equipo Challenge de Paterna, ahí todas han tenido su protagonismo, son mejores jugadoras. Elena Buenavida está más asentada en el primer equipo, Awa Fam tiene mucho mérito compaginar la Liga Challenge con los estudios. Ha mejorado muchos aspectos. Es una superjugadora. Noa Morro también ha mejorado mucho, veremos si sigue creciendo en València o si la cedemos. Alicia Flores ha superado su lesión de rodilla y está demostrando mucha madurez.

Poco le han durado las vacaciones... este fin de semana ya tiene concentración en Azuqueca con la selección sub’20 de la que es seleccionador ¿Compagina bien ambas cosas?

Me gusta el trabajo con la selección. Es diferente, es otro ámbito, me lo tomo de otra manera. Es sacrificado también porque son muchos días de trabajo, este verano tenemos el Europeo pero estoy muy a gusto con la gente que trabajo, es gente joven, conoces a las jugadoras...no tiene nada que ver con la carga que llevamos aquí en el club, la verdad es que se disfruta más que se sufre. Ahora tenemos una concentración de 3 días y luego sí me tomaré un par de semanas de desconexión.

