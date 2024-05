Xavi Albert: "En estas situaciones límite hay equipos con espíritu y el nuestro lo es"

El Valencia Basket afrontará el próximo viernes una auténtica final en Murcia, sin margen de error para no despedir la temporada tras un primer partido de playoff que trajo una derrota y malas sensaciones. El propio Xavi Albert así lo reconoció, aunque espera en la capacidad de reacción de este equipo en situaciones límite.

Valoración del partido

Ha sido un partido en el que de entrada nos ha costado entrar en el ritmo, no tanto por la sorpresa o no de atacar una zona, que te puede quitar el ritmo de inicio, pero hemos tenido tiros y poco acierto. Te preparas para cualquier solución táctica, en este caso ha sido la zona y al principio no hemos encontrado acierto en el tiro que nos han podido crear, pero no ha sido un factor diferencial. Hemos acabado haciendo muchos puntos, pero con un trabajo defensivo muy mejorable, donde no hemos podido controlar a referentes como Sleva, Jonah (Radebaugh), Kurucs...

Cuando el equipo quería y nos hemos acercado en el marcador hemos logrado anotar tiros de mucho mérito, pero hemos salido al partido con un nivel de intensidad defensiva tan bajo, con una falta hasta la segunda del final o con pocas faltas en una primera parte otorgando casi 50 puntos al rival. Haríamos mal si pensáramos en que hemos podido mejorar en ataque, en defensa debemos exigirnos mayor responsabilidad de todos y cada uno para afrontar este partido y cada mini batalla del partido.

Ahora tenemos poco tiempo, mejoraremos lo que tengamos que mejorar e intentaremos recuperar las situaciones físicas que hay y limpiar la cabeza. Es una serie corta de playoff pero la batalla que nos espera el miércoles nos exige dar todo lo que tenemos y queremos que vuelva la serie a València para demostrar lo que hoy no nos ha llegado.

Molestias en jugadores

Íbamos día a día para este partido y vamos también así para el miércoles, con Semi y su espalda, con Brandon, hay situaciones de estas, pero no pierdo ni un segundo en poner el foco en el tema físico porque el Murcia también tiene sus problemas y se trata de cerrar el equipo con los que estén mejor físicamente, con todo el equipo disponible en las condiciones en las que estemos y prepararnos mentalmente. Hay que mejorar la intensidad defensiva y la idea de que hay que ganar cada batalla individual. Ha habido muchas situaciones limpias de uno por uno que no nos podemos permitir. Hay que ser mucho más sólidos en el uno por uno defensivo.

Sensaciones y emociones

Hay momentos de altibajos emocionales, hemos estado sólidos en el último mes, pero cuando las cosas no salen como queremos podemos perder el foco. El tener ellos tres manejadores en pista nos ha creado problemas al no tener controlado al manejador en todo momento, el trabajo de uno por uno y de hacer cada uno los básicos mejores ayudará a encontrar mejores soluciones y sensaciones sea cual sea la táctica.

Afición

Entiendo a La Fonteta porque la conozco desde hace mucho tiempo y el primer ejercicio que hago es de autocrítica. Si empezamos con un 2-12 sin gastar faltas, puedes paralizarte y la afición rival monta el ruido ambiente. Cuanto mejor juguemos y más esfuerzo vean en la pista, más se engancharán. Ojalá llegue el punto en el que incluso cuando no estemos bien como hoy, que no hemos estado al nivel que exigía un partido de playoff, La Fonteta responda también y ojalá vuelva la serie aquí. No es por falta de deseo, hay situaciones emocionales y de partido que no acaban de salir. Lo único que me permitiría pedirle a La Fonteta es que cuanto ,más encima están y más activos están, más se nota en la pista, pero exigencias ninguna. La primera autocrítica es la nuestra y la entrada al partido quizá ha hecho que no acabaran de conectarse.

Espíritu del equipo

No entro en favoritismos, para mí sería muy fácil ponerle presión a ellos por jugar en Murcia, pero mi único foco es tratar de ver bien lo que ha fallado hoy más allá de lo táctico y que anímicamente salgamos el viernes a una batalla porque si pierdes, se acaba la temporada. En estas situaciones límite hay equipos con espíritu y creo que el nuestro lo es y redoblaremos esfuerzos. Será un partido duro, bonito y que tengo ganas de dirigir.

Del Andorra al UCAM Murcia

Son vasos comunicantes, siempre que el equipo no rinda me pondré el primero, algo no habré hecho bien, pero conecta mucho con lo de Andorra. No puede faltar el esfuerzo y la concentración, nos ha faltado un punto de esfuerzo a todos y me dejaré la piel para que no pase el miércoles que viene. Es un partido a todo o nada. Perder un partido de playoff hace mal, pero no me hace perder el foco de que esto se gana día a día a y partido a partido. Si hacemos las cosas bien el miércoles, tendremos la posibilidad de volver a València.