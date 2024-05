Xavi Albert: "Es un partido a todo o nada, tenemos que encender nuestro fuego interno"

El entrenador del Valencia Basket, Xavi Albert ha comparecido en rueda de prensa este martes 21 de mayo para analizar el decisivo partido de este miércoles 22 en la cancha del UCAM Murcia en el que los taronja están obligados a ganar para empatar la eliminatoria de cuartos de Final y forzar del tercer partido que se disputaría el sábado en la Fonteta.

Recuperar la identidad

Para el técnico valenciano, la clave para que no se repita la derrota sufrida en el primer partido ante los murcianos es recuperar la identidad en la cancha: "Afrontamos este partido con el objetivo de recuperar las buenas (más que malas) sensaciones que hemos tenido este mes y poco últimos y que nos hizo acabar cuartos y tener el factor cancha", un factor, que lamentó Albert:, "que nos ha durado pooco ya que hemos perdido el factor cancha al caer en el primer partido".

Desde el pasado sábado, Abert y todo su equipo han analizado los errores cometidos en la Fonteta ante el UCAM: "he visto el partido no pocas veces", reconoció. "Cada partido es un mundo, no ha habido mucho tiempo pero creo que sí suficiente parea ajustar cosas e incidir en lo que tenemos que corregir con respecto al primer partido (que no es poco) tanto en ataque como en defensa".

Albert, a su llegada a la sala de prensa / Germán Caballero

Partido vital

Albert es consciente de que se enfrentan a un "partido a todo o nada. Confío en la experiencia de nuestros jugadores para afrontar un partido así". El técnico destacó la fortaleza del UCAM en su cancha donde ha ganado 15 de los 17 partidos de Liga Endesa que ha disputado esta temporada. Sólo Unicaja, y el propio Valencia BC (en la prórroga) han sido capaces de salir victoriosos. Pese a ello, Albert espera que la presión también atenace a su rival "ellos tienen el peso de la responsabilidad de tener que cerrar la eliminatoria en sui casa, es una presión que hay que saber manejar".

Para ganar en el Palacio de los Deportes de Murcia, para Albert será necesario: "tener un respeto absolluto por cada momento de juego, no pensar más allá de la jugada que tenmemos delante" e hizo autocrítica del primer partido: "se perdieron batallas individuales, uno contra uno, fallamos en compartir el balón, hubo poco trabajo colectivo. Tiene que prevalecer nuestra filosofía de juego,la situación táctica que plantee el rival no debe alterar nuestros principios. La entrada en el partido no fue buena, no fue la que queríamos, no tuvimos el nivel de intensidad que requería el partido".

Sobre los problemas físicos que arrastran jugadores clave como Jones, Ojeleye, Davies o Anderson, Albert resaltó; "Cada equipo tiene una situación física y de bajas. Cada uno dará lo que pueda dar. Nunca este aspecto puede servir de escusa".

Acostumbrado a la presión

Desde que llegó al banquillo taronja en sustitución de Álex Mumbrú, Albert se ha acostumbrado a vivir partidos de gran transcendencia: "Afronto éste con la misma naturalidad que el primer partido ante Baskonia y los sucesivos, cada partido era como una final en el camino hacia el playoff. Cambia, es cierto, porque en este partido, si pierdes, se acaba la temporada y no me imagino un escenario en el que no ganemos en Murcia y continúe la eliminatoria. Murcia tiene una bala máskpero lo veo desde la parte positiva. Esta situación de todo o nada debe encender el fuego interno dentro de cada jugador, tenemos excelentes jugadores competitivos y tienen que despertar su mejor versión".