Chris Jones, tentado pese a su fuerte compromiso con el Valencia Basket

Mongolia, Suiza, Bélgica, Turquía, Israel y Francia. Seis fueron los países por los que tuvo que pasar Chris Jones tras su salida de Estados Unidos y antes de llegar a España. Unas experiencias que le ayudaron a crecer hasta ser el jugador que es hoy en día pero también a valorar lo que ha encontrado en los últimos años en València, una ciudad y un club en el que se encuentra como en casa y donde quiere echar raíces en los próximos años.

Su rendimiento en el Valencia Basket y su cláusula de 300.000 euros, sin embargo, le han puesto en el escaparate del baloncesto europeo y no son pocos los clubes que han preguntado por él, pero o le llega una oferta muy fuera de mercado que le haga dudar o los planes de Chris Jones pasan por seguir de taronja al menos hasta 2026, año hasta el que firmó en su última renovación de contrato. Así lo saben sus agentes y así se lo hacen saber a quien pregunta por él, aunque sean clubes fuertes de Euroliga. Sólo una propuesta irrechazable podría hacerle cambiar de planes, algo que de momento no se ha dado pero que podría darse si clubes como Fenerbahçe o el Partizán tiran la casa por la ventana.

El jugador con más partidos y minutos

Su compromiso con el club ha sido total desde el primer día y al igual que ocurrió en su primera temporada en La Fonteta, han sido decenas de partidos los que ha jugado este curso arrastrando molestias, hasta el punto de ser el jugador con más partidos a sus espaldas, con 71 sumando los 36 de la Liga Endesa, los 33 de la Euroliga y los dos de la Copa del Rey. Una cifra propia de un físico privilegiado pero también del compromiso del jugador con el equipo, que se ve reflejado tanto en la pista como fuera de ella.

En el Valencia Basket ha encontrado la estabilidad que buscaba y al mismo tiempo un proyecto ambicioso en un club que va a más y del que se sienten parte también sus dos hijos, que ya juegan en la cantera en L’Alqueria.

Valorado en el techo salarial

La renovación de Semi Ojeleye, además, es otra prueba de que los planes de Jones no pasar por dejar La Fonteta, ya que el alero no dudó en señalar al base como uno de los motivos para querer seguir en el valencia Basket, aunque el club no tenga asegurada su presencia en la próxima Euroliga.

Ambos son, de hecho, los jugadores que están en el techo salarial de la plantilla, con más de un millón de euros netos y sintiéndose valorados como lo que son, las dos grandes estrellas del actual Valencia Basket a la espera de ver si el club taronja es capaz de retener o no a Brandon Davies, el otro integrante del ‘Big Three’ taronja, por el que se han presentado ya varias ofertas de renovación sin llegar de momento a un acuerdo.

Chris Jones, clave también en la reciente renovación de Semi Ojeleye / acb Photo / M. A. Polo

El propio Chris Jones es consciente también de que la cuenta atrás para el estreno del Roig Arena ya ha empezado y aunque no se jugarán partidos aún la próxima temporada, en más de una ocasión ha mostrado su deseo de ser partícipe de esta etapa histórica en el club.

Al igual que ocurrió con Bojan Dubljevic en su día, el Valencia Basket ha encontrado en Jones a un líder en la pista, con el deseo de hacer historia en el club sin vincular nunca su continuidad al hecho de jugar o no la Euroliga, tal y como demostró con su renovación hasta 2026 firmada en marzo de 2023.

Números en Liga y Euroliga

Además de ser el jugador con más partidos de la plantilla, también lo es en el total de minutos y en el promedio por partido, por encima de Brandon Davies y Semi Ojeleye. En Liga llegó a 12 puntos, 1,8 rebotes, 4 asistencia y 13,1 de valoración y en Euroliga a 12,7 puntos, 2,1 rebotes, 4,2 asistencias y 13, 3 de valoración, con 25 mitos de media, muy por encima del resto. Una garantía dentro y fuera de la pista para el próximo proyecto salvo que acabe concretándose una oferta fuera de mercado por parte de los clubes que han llamado ya a su puerta, con Fenerbahçe y Partizán como grandes amenazas para su continuidad.