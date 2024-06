San Emeterio explica los motivos de su adiós al Valencia Basket

Fernando San Emeterio, que dejó este lunes el Valencia Basket tras nueve años en el club, agradeció los nueve años vividos en el club 'taronja' y dijo sobre su paso por los banquillos que "era algo que siempre había querido hacer", pero que no le "ha despertado esa pasión y esas ganas que hay que tener".

"Es muy satisfactorio ver que algún jugador de tu posición hace un movimiento que tú hacías y al que has aconsejado, pero no he tenido esa obsesión que tuve como jugador para llegar a ser entrenador", insistió San Emeterio en un vídeo publicado por el Valencia Basket en su despedida del club.

El cántabro explicó que para hacer bien algo "tienes que tener esa obsesión y esa ilusión", como le ocurrió durante su trayectoria como jugador, y ese no ha sido su "caso", porque a pesar de que le gustaba, "no tenía ese punto extra" que cree que tiene que existir "para hacerlo bien".

Asistente de tres entrenadores

No obstante, comentó que ha disfrutado y aprendido "mucho" en esta experiencia, ha visto lo que es ser entrenador y lo ha valorado mucho, pero "ahora es momento de parar" después de tres años como ayudante de Joan Peñarroya, Álex Mumbrú y Xavi Albert.

Campeón con el Valencia BC

San Emeterio también detalló sus seis años como jugador 'taronja' y bromeó con que cuando en su presentación le preguntaron si venía a retirarse, pensó: "'Y una mierda', pero al final tenían razón, lo que pasa es que antes ganamos cosas juntos y pasamos momentos inolvidables".

San Emeterio, con Pedro Martínez y Juan Maroto en La Fonteta / M. A. Polo / VBC

El cántabro recalcó que tanto su familia como él se quedarán a vivir en València e insistió en que "ganar una liga con el Madrid o el Barça está muy bien y es impresionante pero ganarla en Baskonia y sobre todo en Valencia es algo impresionante".

"La ciudad se volcó, la gente en vez de darte la enhorabuena, te daban las gracias y es algo que los que estuvimos no olvidaremos, y yo especialmente porque desde que llegué se me ha tratado genial, he estado super a gusto", comentó San Emeterio, que dijo tener la decisión "tomada" de vivir en la ciudad valenciana.

Por ello, agradeció los "momentos inolvidables" vividos en la Fonteta y dijo que se le sigue "poniendo la piel de gallina" recordando esos nueve años, aunque avisó de que cree que "vienen tiempos muy buenos a partir de ahora" y "desde la distancia" los estará "siguiendo como uno más".