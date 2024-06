El Valencia Basket anuncia la salida de otro jugador

Valencia Basket ha ejecutado la cláusula existente en el contrato del ala-pívot Damien Inglis para rescindir el compromiso que el Club tenía firmado con este jugador para la temporada 2024-25, por lo que el interior internacional francés queda desvinculado de la entidad taronja.

El club le desea suerte

El Club quiere agradecer la profesionalidad, la entrega y el trabajo realizados por Inglis durante el tiempo que ha defendido la camiseta de Valencia Basket, y le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal.

Damien Inglis llegó al Valencia Basket en el verano de 2023 procedente del Dreamland Gran Canaria y ha jugado 70 partidos con nuestro equipo con una tarjeta de 7,7 puntos con un 52,2% en tiros de dos, 5,1 rebotes y 2 asistencias para 9,8 créditos de valoración en casi 21 minutos de media en pista.

Inglis no entra en los esquemas del nuevo entrenador taronja, Pedro Martínez, que tras la renovación de Jaime Pradilla parece decantarse ahora por un 'cuatro' con mayor poder ofensivo. Quiere un ala-pívot que además aporte buen porcentaje de tiro, algo que no casaba con el perfil de Inglis. Pese a que el jugador aún tenía contrato en vigor, el club no ha dudado en añadirlo a la lista de bajas. Se trata de un caso similar al del escolta Kassius Robertson que también era 'cortado' el jueves pese a contar con una temporada más de contrato, al igual que Inglis.