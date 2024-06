El Valencia Basket incorpora al ala-pívot Nate Sestina

Valencia Basket ha llegado a un acuerdo para incorporar al ala-pívot norteamericano Nate Sestina (2,05m, Emporium (Pennsilvania), 12/05/1997, 27 años) para las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2026. El jugador procede del Fenerbahçe Beko Istanbul, equipo con el que participó en la Final Four de la Turkish Airlines EuroLeague y con el que se acaba de proclamar campeón de la Liga turca. Con un peso más significativo en la rotación del equipo amarillo y azul marino en la competición nacional (9,6 puntos y 5,1 rebotes para 11,6 de valoración), ha disputado un total de 56 partidos en el curso que acaba de terminar entre todas las competiciones con unos números de 5,9 puntos con un 42,2% en triples y 2,8 rebotes para 6,2 de valoración.

Antes de llegar al Fenerbahçe, Sestina jugó su último año universitario en la prestigiosa universidad de Kentucky y tras un breve paso por la G-League, ha desarrollado su carrera en Europa entre una primera experiencia en Israel y los tres últimos cursos en Turquía, siendo pieza clave en la campaña 2022-23 del Turk Telekom Ankara que fue subcampeón de la EuroCup. A lo largo de todo su periplo en el baloncesto europeo se ha consolidado como un tirador fiable desde detrás de la línea de tres puntos, con un porcentaje del 42% de eficacia en triples en su carrera profesional. Superdeporte ya informó hace unos días del interés del Valencia Basket por el jugador.

De orgullo de Cameron County a la universidad de Kentucky

Nathan Sestina, el más joven de cinco hermanos de una familia cargada de deportistas universitarios, comenzó a destacar en el Cameron County High School de su ciudad natal. En su año sénior en el instituto se abonó a las dobles figuras (22 puntos y 14 rebotes de promedio), llevó a su equipo a dos títulos estatales, fue elegido en el quinteto ideal de Pennsilvania y se convirtió en el primer jugador de su instituto en más de 40 años que conseguía una beca para jugar en la primera división universitaria.

Los Bisontes de Bucknell apostaron por él pero tras solo cuatro partidos se lesionó en el hombro y gastó su temporada de “camiseta roja” en su año freshman. Fue subiendo su importancia paulatinamente hasta que en su cuarto año en Bucknell fue titular indiscutible para subir sus números hasta los 15,8 puntos con un 38% en triples, 8,4 rebotes y 1,1 tapones. Aprovechó la oportunidad de jugar un quinto año universitario para trasladar su expediente a Kentucky, donde jugó como “graduate” aportando veteranía a un equipo joven con un rol de sexto hombre y su eficacia en el tiro exterior (40,7% en triples).

Primeros pasos profesionales

Tras no ser elegido en el draft de 2020, Sestina dio el salto al baloncesto profesional firmando un contrato con el BC Kyev ucraniano aunque no llega a debutar ya que le llega la opción de firmar un contrato temporal en el Nizhny Novgorod. A los pocos días de llegar a Rusia, su equipo tuvo que cesar la actividad deportiva al verse obligados a confinarse y el club decidió rescindirle el contrato, ya que con el aplazamiento de los partidos y la necesidad de aclimatación de un jugador que no tuvo la oportunidad de entrenar con sus compañeros, prefirieron esperar a la recuperación de los jugadores lesionados.

Con el inicio tardío de la NBA 2020-21, el 3 de diciembre los Brooklyn Nets le hicieron un contrato para incorporarse a su Training Camp. No llegó a estrenarse en la NBA y fue cedido a su equipo de la Liga de Desarrollo, los Long Island Nets, con los que disputa 15 partidos con unos números de 7,7 puntos y 2,7 rebotes. Después de un complicado inicio de su primera temporada como profesional, su estreno en el baloncesto profesional fuera de los Estados Unidos también llegó en ese primer curso. En marzo de 2021 se une a las filas del Hapoel Holon israelí, contribuyendo a que este equipo ganara su primer título internacional ayudando a que ganaran la Balkan League con unos números de 16,8 puntos y 5 rebotes y jugando 14 partidos en la Liga israelí con una tarjeta de 10,4 puntos con un 40% en triples y 3,6 rebotes.

Dando pasos adelante en Turquía

Esos buenos meses en Israel llamaron la atención del Merkezefendi Belediyesi turco, que lo contrata para la temporada 2021-22 en lo que sería su primera experiencia en la élite local después de lograr el ascenso el curso anterior. Con este joven equipo encuentra estabilidad y les ayuda a certificar la permanencia con una contribución de 9,9 puntos con un interesante 45,6% en triples y 4,4 rebotes para 10,7 de valoración.

Esta buena primera experiencia en Turquía le abre la puerta a un reto mayor. Compaginar el torneo local con su primera participación en la 7DAYS EuroCup con el Turk Telekom Ankara. Y no solo juega por primera vez la segunda competición continental, sino que alcanza la final siendo uno de los jugadores importantes de su equipo en la competición continental con 10,4 puntos con un 37,2% en triples y 4,6 rebotes para 9 de valoración. En la liga turca su tarjeta fue de 10,8 puntos con un 44,5% en triples y 3,4 rebotes para 11 de valoración.

Estreno en la Euroliga con Fenerbahçe Beko Istanbul

Tras dos temporadas en Turquía demostrando solvencia en el rol de ala-pívot con amenaza en el tiro de tres puntos, el Fenerbahçe Beko Istanbul le recluta para la temporada 2023-24, en la que ha conseguido el doblete Liga-Copa con el equipo amarillo y azul marino y jugó la Final Four de la Euroliga. Su contribución en la Liga turca ha sido más que interesante con una tarjeta de 9,6 puntos con un 42,7% en triples y 5,1 rebotes para 11,6 de valoración en 18 partidos disputados. En su primera campaña en Euroliga su rol era algo inferior en la máxima competición continental, con unos números de 3,6 puntos con un 38,5% en triples, pero ha dejado muestras de su calidad con buenos partidos: 16 puntos con un 4/5 en triples en la victoria del primer partido de Playoff en la pista del AS Monaco, 14 puntos contra Partizan con un 4/5 en triples o 14 puntos ante Baskonia con un 4 de 6 desde detrás del arco.