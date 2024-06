Awa Fam cumple el sueño de debutar con La Familia

La victoria frente a Turquía (59-47), con la que la selección española inició la preparación de los Juegos Olímpicos en Vigo, estuvo marcada por los nombres propios del Valencia BC. Desde Raquel Carrera, quien no podrá participar en la cita de París por la rotura del ligamento cruzado de la rodilla que sufrió en marzo, hasta Awa Fam. La pívot de Santa Pola (Alicante), con apenas 18 años, ha cumplido esta noche el sueño de jugar su primer partido con La Familia, el equipo nacional absoluto de España.

Las emociones comenzaron en el entrenamiento previo al partido, en el que apareció por sorpresa Raquel Carrera. La jugadora del Valencia se presentó en la sesión para dar ánimo a sus compañeras aprovechando que la gira preparatoria del equipo ha comenzado en tierras gallegas. En Vigo, a solo una hora de su Orense natal. Entre las jugadoras a las que se abrazó Raquel, las cuatro seleccionadas del equipo taronja: Queralt Casas, Leticia Romero, Alba Torrens y Awa Fam, la gran protagonista por la noche en el amistoso con Turquía.

Raquel Carrera se abraza a Alba Torrens en Vigo / FEB

La jugadora con raíces senegalesas por fin pudo vivir la ilusión que anhelaba desde niña. "Mi madre sabe, desde que soy pequeña, que mi sueño era la absoluta. Me dijo, al final, has logrado lo que siempre has querido. A los 12 años, cuando me fichó el VBC empecé a verlo todo más grande", comentó en las horas previas al partido tras haber sido citada. La hora, tantas veces esperada, llegó a poco más de tres minutos de la conclusión del segundo cuarto. Laura Gil, exjugador del Valencia, dejó su lugar en la pista para que entrara la joven ‘5’. A 42 segundos del final del primer tiempo, además, Awa pudo sentir la alegría de anotar su primera canasta con la camiseta roja del equipo sénior. Lo hizo a pase de Leti Romero (33-25, m. 17).

Awa Fam lanza a canasta / FEB

Queralt Casas, la mejor de España

En cuanto al encuentro, la mejor jugadora fue la capitana del Valencia BC, Casas, autora de 10 puntos y 14 créditos de valoración. Romero tuvo un papel más discreto con seis puntos y bajos porcentajes. Alba Torrens, por su parte, no se vistió y Fam terminó con cuatro puntos, un rebote y +4 de valoración en cinco minutos y 20 segundos de juego. Además de Awa, debutó la otra joven estrella nacional, Iyana Martín.

Casas penetra a canasta ante la selección de Turquía / FEB

Este domingo, a partir de las 12:00 horas, la selección de Miguel Méndez volverá a jugar en Vigo, en esta ocasión, ante China.

Ficha técnica:

59 - España (16+17+15+11): Mariona Ortiz (2), Leonor Rodríguez (6), María Conde (11), Laura Gil (2) y Paula Ginzo (8) -equipo titular- María Araujo (3), Casas (10), Leticia Romero (6), Andrea Vilaró (2), Martín (5), Hermosa y Awa Fam (4).

47 - Turquía (10+15+7+15): Erdogan (2), Fitik (14), Bayram (13), Guner (6) y Yildizhan (9) -equipo titular- Akalan (-), Kurtulmus (-), Ozen (-), Atas (2), Gul (-), Uzunoglu (1), Yilmaz (-) y Simsek ().

Árbitros: Alberto Sixto, Sergio Manuel y Sandra Sánchez.

Incidencias: Encuentro del Torneo de Vigo disputado en el pabellón de As Travesas ante unos 2500 espectadores.