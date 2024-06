Jean Montero desvela detalles de su fichaje por el Valencia Basket

Nate Sestina ha sido el primer fichaje del Valencia Basket para la próxima temporada, pero no serán pocos los refuerzos que lleguen junto a Pedro Martínez y uno de ellos debe de ser Jean Montero. El exterior dominicano, elegido mejor joven de la Liga Endesa por segundo año consecutivo, soñaba con jugar en el Valencia Basket algún día y su sueño está a un paso de hacerse realidad, tal y como ha desvelado en una entrevista a Manuel Reyes en Marega Deportes.

El que fuera jugador del Gran Canaria, Betis y Morabanc Andorra, es uno de los jugadores con los que el Valencia Basket quiere reforzar su nuevo proyecto y cuenta con el OK del jugador pese a no jugar la Euroliga el próximo año, a falta de cerrar pequeños detalles de su futuro contrato. De hecho él mismo aclara que "no serían tres años, sería un 2+1, con el último a negociar, con una opción del equipo o del jugador, sería una opción mutua. Si no, hay un buyout pero no he querido ni preguntar por eso porque no estoy pensando en eso".

Y es que aunque no quiso ser muy claro al principio al ser cuestionado por ello, finalmente dejó evidencias de que sólo está pensando en jugar en el Valencia Basket la próxima temporada. "Puede ser que mi futuro equipo sea el Valencia BC, puede ser que sea otro equipo, que la cantidad sea cierta o no, pero es que de dinero no me gusta hablar. Pero se está hablando de que el Valencia BC puede ser mi destino el año que viene, todavía se están afinando algunos detalles, que en los próximos días estarán resueltos y yo creo que el próximo año estaremos por allí dando la cátedra".

Enamorado de la ciudad

Jean Montero, además, conoce bien València no duda en destacar también este aspecto como una de las claves de su deseo de jugar el próximo año en La Fonteta. "València es una de las mejores ciudades para vivir en el mundo, desde antes de llegar a España siempre se hablaba de València, de la paella. Cuando estaba en el Gran Canaria iba mucho a València y a Alicante. València es una ciudad a la que vas y te sientes bien, pensaba que ahí se debe vivir heavy y siempre le decía a mi agente, desde que lo conocí en diciembre 2022, de si habría oportunidad de jugar en el Valencia BC algún día, siempre planteamos este plan y siempre lo tuvimos ahí. Yo diría que el clima es muy bueno y siempre como que hacía sol y eso es lo más importante, está bonito, se vive bien, paella…

Sin concretar cifras

Donde no quiso entrar mucho Montero fue en las cifras que se han negociado después de que trascendiera que su contrato ascendente podría reportarle más de tres millones de euros en el total de sus tres temporadas en València, si las acaba cumpliendo. "No me gusta hablar mucho de tanto dinero, que luego me pueden ver por la calle y decir: vamos a mangarlo".

47 de valoración ante el Valencia BC

El base dominicano no ha olvidado tampoco su espectacular actuación ante el propio Valencia Basket en el último partido de la Liga Regular en Andorra, en el que llegó a 47 de valoración, con 35 puntos. "El partido en el que más valoración hice fue ese con 47, en el último partido de la temporada, recuerdo que el partido anterior en Lugo no metía ni una, con un 1 de 13 o algo así".

Jean Montero, con el trofeo de Mejor jugador joven de la ACB poro segundo año consecutivo / acb Photo

Ofertas de la NBA

Además, Montero reconoce que pudo irse a la NBA a mitad de la temporada pasada, aunque no valoró las propuestas al estar centrado en ese momento solo en ayudar al Andorra a evitar el descenso. "Utah, Washington y no sé si el otro fue San Antonio, pero hubo un tercer equipo con el que hablamos al final de la temporada regular, pero en ese momento no pensaba en eso, en Andorra estábamos peleando por no descender y como ya pasé por ese trago amargo en el Betis no quise dejarlos tirados a ellos. Era para jugar los últimos 20 partidos del tramo final de la temporada.