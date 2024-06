Opción de Dubljevic para volver a la Liga Endesa

«Regresar a España me gustaría por una parte pero por otra, sería muy duro jugar contra el Valencia Basket, pero después de 11 años, la ACB es una Liga que conozco mucho y me gustaría jugar aquí más que en otros países». Así se manifestaba Bojan Dubljevic el pasado 4 de junio con ocasión de la presentación del campus que lleva su nombre y que se celebrará del 30 de junio al 13 de julio en Tarihuela (Castellón).

Y tal y como era su deseo, su regreso a la Liga Endesa puede hacerse realidad dado el interés del Casademont Zaragoza en ficharle, tal y como adelantó este miércoles Olga Lorente, de Onda Regional.

Bojan Dubljevic, el 4 de junio en València, tras la presentación de su campus / Germán Caballero

El objetivo de la entidad maña pasa por cerrar un contrato multianual, sin necesidad de llegar a ningún acuerdo con el Valencia BC, ya que no tiene los derechos de Dubljevic en España.

Recuperación

De su última lesión, recordaba que «la recuperación va muy bien, casi estoy al 100% y por eso, mi club me ha dejado venir aquí (a València) a recuperarme, aunque creo que no estaré en los JJOO porque aún no estoy al 100% y queda poco tiempo».

La leyenda taronja, en su última temporada en el Zenit, promedió 9 puntos, 4,8 rebotes y 1,4 asistencias en la Liga VTB, a las órdenes de Xavi Pascual.