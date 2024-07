La carta de despedida de Claver: "Es momento de escuchar a mi cuerpo"

Víctor Claver ha anunciado este lunes su retirada del baloncesto profesional. En una emotiva carta publicada en sus redes sociales, el capitán taronja se muestra agradecido por todo lo que ha vivido en el deporte y, pese a no ser "la retirada soñada", hace balance de los sueños que ha cumplido. El valenciano asegura que ha sido momento de ser honesto consigo mismo y escuchar a su cuerpo a la hora de tomar la decisión.

El Valencia Basket ya prepara un acto para despedir este jueves a las 12:30 a una de sus leyendas en L’Alqueria del Basket. Precisamente este adiós coincide en fechas con la presencia de la selección española en las instalaciones taronja por la disputa del Preolímpico. Como internacional Claver se proclamó campeón del mundo y de Europa y obtuvo dos medallas olímpicas.

Texto de la despedida de Víctor Claver

Nunca saber dónde puedes terminar. O empezar.

Lo primero que quiero hacer con esta publicación es dar las gracias. Me siento muy agradecido por todo lo que he vivido como jugador durante todos estos años y toda la gente que me ha apoyado y me ha ayudado a conseguir mis objetivos. Ha sido un viaje muy bonito al que hoy pongo fin después de 18 temporadas.

Ha sido un viaje que empecé en el patio de mi colegio casi de casualidad y que acaba cerca de mi familia y mis amigos en el club de mi ciudad, en el que crecí y el que me dio la oportunidad de empezar mi carrera profesional.

Puede que no sea la retirada soñada, pero lo que sí sé es que he cumplido sueños que ni imaginé cuando era un niño. Por el camino he aprendido que lo importante no es lo que te espera cuando llegas al final, es todo lo que vas viviendo a lo largo de él. Sobre todo con quién lo compartes.

He intentado ser el mejor jugador que yo podía ser ayudando a mi equipo a ganar. He tenido que adaptarme a cambios, he tenido que aprender a gestionar los errores, la presión. He tenido lesiones de todo tipo que no han sido fáciles de recuperar ni física ni mentalmente. Pero todo ese esfuerzo ha valido la pena cada vez que he salido a jugar y he sentido que era ahí donde quería estar.

Es momento de ser honesto conmigo mismo y escuchar a mi cuerpo. No ha sido una decisión fácil de tomar pero estoy contento de poder tomarla en este momento que he elegido. Cierro esta etapa de mi vida con la tranquilidad de haberlo dado todo y haberlo hecho siendo yo, Víctor.

Gracias a todos los que habéis formado parte de este viaje, los que os habéis alegrado con mis triunfos y los que habéis sufrido con mis derrotas. A todos los que habéis dedicado vuestro tiempo a seguirme y a apoyarme. A todos los que habéis confiado en mí y me habéis ayudado a crecer como jugador y como persona.

Buscaré nuevos retos fuera de las pistas, donde espero que nos sigamos encontrando.