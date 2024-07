El Valencia Basket 3×3 acaba en tercer lugar en la gran final de Tenerife

Llegó a su fin uno de los campeonatos de baloncesto urbano más relevantes en el panorama nacional, el circuito Armas Trasmediterránea 3×3 Series, con una espectacular final en la que el Valencia Basket 3x3 fue de menos a más, alcanzando el tercer escalafón del podio.

Video semifinales y finales.

El equipo de la ciudad del Turia no solo agotó hasta el último momento su posibilidad de coronarse campeón en la última sede, sino que también llegó con la posibilidad de alzarse con el título del circuito, pese a no haber disputado la primera parada. Un hándicap que no impidió el desempeño de un gran papel en el resto de las sedes jugadas, consiguiendo la segunda posición en Marbella y Zaragoza. Todo ello en un marco de enorme competitividad, con equipos de gran renombre y jugadores reconocidos en el panorama internacional como Javi Beirán, Nicolás Richotti, María Espín o Cecilia Muhate.

La competición

Respecto a la final, el equipo taronja estuvo compuesto por Andriy Grytsak, Javier Herrero, Jorge Lafuente y Javier Valderrey. En el primer partido de la fase de grupos se enfrentaron a PBL 3X3 Las Rozas, en un choque que ya se vivió en la Final de la Jaula Movistar, pero que esta vez cayó del lado de los madrileños tras vencer por 18-19 en una apretada final.

Esto dejó al equipo de Valencia con la necesidad imperiosa de vencer en el segundo partido, lo cual hicieron por 20-14 frente a Electromercantil GTF. Este resultado los llevó a disputar los octavos de final ante Estudiantes Museros Valencia 3×3, un derbi en el que se impuso Valencia Basket 3×3 cerrando el marcador en 21-9. En cuartos de final se enfrentaron a The 3×3 Academy, a quienes también ganaron por 16-13. Ya en semifinales volvieron a coincidir con Electromercantil GTF, un equipo al que ya se habían enfrentado en la fase de grupos. Sin embargo, el resultado esta vez fue negativo para el combinado de la ciudad del Turia, ya que los de Getafe supieron corregir los errores del primer encuentro y lograron llevarse el choque con un electrónico final de 13-17. Valencia Basket 3×3 terminó así su recorrido en la final tinerfeña, alcanzando el tercer lugar tras tener un mayor promedio de puntos que Pando UE Mataró, que quedó en cuarta posición.

Valencia Basket 3×3 finaliza tercero en la gran final de Tenerife. / VALENCIA BASKET

Concluye para Valencia Basket 3x3 una nueva edición del Armas Trasmediterránea 3×3 Series en la que el equipo masculino finaliza en la cuarta posición general del campeonato y el femenino en decimotercera posición. Una experiencia nacional de enorme nivel que sigue avivando el ardor competitivo de esta modalidad de baloncesto y deja una vivencia inigualable en cada una de las sedes para jugadores y aficionados.