Las medallistas taronja del Eurobasket sub 18 ya están en València

Tres de las cuatro medallistas del Valencia Basket que el domingo 11 se colgaron la medalla de plata en el Eurobasket U18 Femenino, Lucía Rivas, Mirembe Twehamye Montañana y la entrenadora Glòria Estopà, llegaron este lunes 12 a València. Faltó en la expedición la líder y jugadora más destacada de la selección española, Awa Fam que no viajó a València.

Glòria Estopà, que ha ejercido como entrenadora ayudante del seleccionador Bernat Canut, comentaba que la final ante Francia “fue un partido muy exigente durante los 40 minutos. Tuvimos ese bache en el tercer cuarto y nos repusimos. Y eso dice mucho del carácter que tienen estas selecciones en España. Lo único que podemos hacer es darle mucho valor a esta plata porque no es fácil. Lo parece y no lo es. Darle valor aunque no sea un oro y sentirnos orgullosos y seguir trabajando para poder estar en más finales”.

Awa Fam, en el quinteto ideal

Junto con la integrante del quinteto ideal Awa Fam, fueron cuatro las medallas con sabor taronja de este grupo sub’18 femenino. Que si lo unimos a los siete representantes de nuestro club que también obtuvieron la plata en el Eurobasket U20 Femenino, eleva a once la participación taronja en los metales del verano del baloncesto español. Algo que Glòria Estopà valora positivamente: “Es un orgullo y hay que verlo de una manera muy positiva de parte del Club que haya tanta representación. Y también nosotras sentirnos orgullosas de poder estar ahí no solo representando a España sino también a Valencia Basket”.

La alero Mirembe Twehamye Montañana señalaba que este torneo “ha sido una experiencia más que hemos disfrutado un montón. Han sido unas semanas increíbles como grupo. Al final nos hemos llevado una plata, que no es nada fácil, sobre todo la oportunidad de poder jugar una final. Estamos muy contentas y muy orgullosas de todo lo que hemos hecho y de lo que hemos estado trabajando estos días”

Por su parte, la pívot Lucía Rivas destacaba que “hemos sido un equipo que ha ido creciendo conforme iba transcurriendo el torneo y estamos muy contentas de haber conseguido esa plata. La vida da segundas oportunidades y seguro que nos volveremos a ver contra Francia, que ya de la U16 veníamos un poco tocadas. Super contenta de ganar medalla y de poder representar al Valencia Basket con la selección española”.