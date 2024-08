Jean Montero: "Estoy donde he querido venir desde hace tiempo"

Jean Montero ya está en València. Bien cargado de equipaje, el exterior dominicano aterrizó a primera hora de la tarde de ayer en el aeropuerto de Manises, previa escala en Madrid, procedente desde Santo Domingo. Ni el cansancio de tantas horas de viaje ni su primera toma de contacto con el calor húmedo valenciano ocultaban su ilusión por el capítulo que arranca en su vida personal y profesional.

El fichaje taronja reconoció ante los medios de comunicación allí presentes sentirse «muy emocionado» por el reto. «Un vuelo largo, vengo de Santo Domingo, pero muy emocionado por que empiece todo: la temporada, los entrenamientos, conocer a mis nuevos compañeros, el entrenador, el cuerpo técnico», contaba sonriente. Es muy optimista con la temporada que empieza: «Este año va a ser un año de muchas emociones bonitas, espero que sea así».

Pese a que ha tenido menos tiempo de descanso del habitual al disputar el Preolímpico con la selección nacional de la República Dominicana, Montero, ha tenido al Valencia Basket muy presente desde que se concretó su fichaje: «He hablado con mi familia durante todo el verano de que me siento muy emocionado, ansioso de que llegue el momento de presentarme en los entrenamientos. Algo bueno va a salir». Aunque no logró clasificarse para los recientes Juegos Olímpicos de París 2024, fue uno de los líderes de su equipo y plantó cara a Croacia en la semifinal. Desde ahí, todo ha ido enfocado a su aventura en la Fonteta: «El trabajo que vengo haciendo en verano es pensando en lo que me espera durante la temporada, los frutos van a salir tarde o temprano».

Admiración por el míster

Mientras deshojaba la margarita de su futuro, el jugador insistía públicamente en la importancia de ponerse en manos de un entrenador ‘top’ para sacar su mejor baloncesto. Será nada más y nada menos que Pedro Martínez el encargado de ello. «Me he tratado de comunicar con él siempre. Como le dije, ‘Yo lo que usted me diga que haga eso trataré de hacer’», afirmó. Es competitivo y espera sumar mucho al grupo: «Quiero comenzar a ganar, quiero maximizar mi talento y ganar todo con el equipo».

Jean Montero atiende a los medios de comunicación en Manises / Germán Caballero

El entrenador catalán estimula a su nuevo pupilo. «Es un paso que estoy muy emocionado de dar, no tengo miedo de lo que requiera el trabajo duro», aseguró. De hecho, ve sus cualidades como algo positivo para él: «Se sabe que Pedro es un entrenador duro, pero el que quiera maximizar su talento es bueno pasar por ese tipo de entrenador».

Una dupla mágica

Antes de coincidir con ellos en persona, Montero ya se ha puesto en contacto con alguno de sus compañeros. Es el caso de Chris Jones, con quien ha había hablado antes de que confirmara en sus redes sociales que iba a seguir vestido de taronja para el nuevo proyecto en Eurocup. Todavía no era oficial la llegada del propio Jean, pero no contemplaba otro futuro. «En su momento, antes de que saliera la renovación de Jones hablé con él y le dije que vamos a lograr grandes cosas», confesó. El exterior se pone a disposición de todo el club: «Quiero ser ese compañero que trate siempre de estar involucrado con los jugadores, cuerpo técnico, la afición... porque al final ese gran amor que te dan todos ellos es lo que luego se demuestra sobre la cancha».

El dominicano, que también puede jugar de escolta, añadirá su altísima capacidad anotadora y su dirección de juego a las del estadounidense, todo un emblema en la actual plantilla. ¿Va a tener el Valencia Basket mejor cubierta que nadie en la ACB la posición de base? «Por nombre no lo sé, todo se resuelve en la cancha».

Está donde quería

Suele ser importante para que un deportista rinda a su mejor nivel llegar al lugar donde se quiere estar. Y ese es el caso de Montero: «Ahora vengo un poco cansado, pero dentro de eso estoy empcionado, contento, feliz, porque estoy llegando a un lugar al que he querido venir desde hace tiempo». Ahora, a devolver la confianza a la entidad por la apuesta por él y a dejar claro que está a la altura del reto más ambicioso en su todavía joven carrera deportiva. «Es el momento de demostrar y de los frutos de lo que he estado trabajando durante este tiempo», dijo el jugador de 21 años cumplidos hace un mes.

Jean Montero se fotografió con algunos aficionados en Manises / Germán Caballero

Aunque será la primera vez que vista el color naranja, La Fonteta no es un escenario nuevo para él. Lo ha pisado en torneos ‘Next Generation’ y también en sus otros equipos de la ACB. «Valencia me ha ido bien siempre», apuntó.

Un jugador competitivo que quiere ilusionar a la afición

En definitiva, reconoció que desembarca en la ciudad con «las expectativas altas» y con un gran gen competitivo: «Yo siempre quiero hacer todo lo que se requiera para ganar y entiendo que eso querrán también los compañeros».

Jean Montero llegó cargado de equipaje / Germán Caballero

Por último, Jean Montero no quiso olvidarse de la afición del equipo. Espera darle argumentos para soñar desde el principio y, sobre todo, brindarle alegrías. «Ese gran amor que sé que nos van a demostrar durante esta temporada nosotros se lo vamos a devolver en la cancha compitiendo todos los días», sentenció el nuevo jugador del Valencia Basket en sus primeras declaraciones como taronja.