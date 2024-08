Ojeleye lidera al Valencia BC en un buen estreno de Costello y Sestina

El Valencia Basket arrancó este sábado su serie de amistosos de pretemporada y, aunque notó la lógica falta de rodaje a estas alturas, pudo llevarse una merecida victoria ante Baxi Manresa (93-105), liderados por Semi Ojeleye y después de último cuarto en el que supieron jugar con más cabeza los últimos minutos. Y todo en un partido que, aunque no fue el mejor defensivamente, sí dejó ver la velocidad habitual que imprime Pedro Martínez a sus equipos, además del debut de los cinco nuevos fichajes: Jean Montero, Brancou Badio, Nate Sestina, Ethan Happ y Matt Costello.

El joven Sergio de Larrea, junto a Badio, Ojeleye, Pradilla y Costello, salió de inicio en el primer partido de pretemporada, necesitado Pedro Martínez de que vaya sumando minutos y experiencia en ausencia del lesionado Chris Jones. Y no tardó en anotar sus primeros puntos para poner en ventaja a los taronja con un 7-8, aunque el protagonismo anotador al inicio del partido cayó en las manos de Ojeleye, autor de los primeros seis puntos del Valencia Basket.

Sergio de Larrea, en el quinteto inicial para empezar la pretemporada / Paula Xiaodan

El Manresa, sin embargo, no solo no perdía la cara al partido, sino que lograba abrir instantes después una pequeña brecha (18-8), liderados por Alston Jr. y Saint-Supery. Un serio aviso ante el que no tardaron en reaccionar los de Pedro Martínez. Y lo hicieron de tres en tres, con dos triples de Sestina y otros dos de Lópe-Arostegui y Reuvers, quien también sumaba un 2+1 tras un parcial de 0-11 para los taronja. Sin embargo, el acierto de Álex Reyes desde el 6,75 y desde el tiro libre permitió a los de Diego Ocampo acabar el primer cuarto con una mínima ventaja (27-26).

Segundo cuarto

El Valencia Basket, en el que las rotaciones eran constantes, empezaba a mostrar la velocidad y verticalidad en el juego que tanto gusta a Pedro Martínez y, tras dos acciones de Saint-Supery y Alston Jr., recuperaba el mando del partido tras unos buenos minutos de Pradilla y Costello, protagonista de la acción más espectacular hasta entonces con un mate a una mano tras asistencia de Badio.

Pero el Valencia Basket supo aprovechar sus armas exteriores y de la mano de un inspirado Josep Puerto con dos triples, frenaba el empuje de los 'locales', que encontraban en Hunt la mejor forma de responder al acierto anotador de Sestina, que llegaba al descanso con 11 puntos. El Manresa, eso sí, volvió a ganar el cuarto por la mínima para irse a vestuarios con un ajustado 49-47 en el marcador.

De nuevo Ojeleye

Ojeleye, tal y como hizo al inicio del partido, volvió a asumir la responsabilidad anotadora en la vuelta a la pista, con un triple y siete puntos casi seguidos, apoyado en su fiabilidad desde el tiro libre. La defensa taronja ponía en problemas el Manresa y los de Ocampo buscaban sumar desde el exterior, con dos triples de Alston y Álex Reyes como únicas canastas de juego en los primeros cinco minutos de la segunda parte. De nuevo Ojeleye tras asistencia de Badio, ponía el 56-60 en el ecuador del tercer período.

Badio y Sestina, a la izquierda, debutantes en el Valencia Basket / Paula Xiaodan

El Valencia BC abría brecha en el marcador, pero un buen parcial del Manresa, coronado con un triple de Álex Reyes y dos tiros libres de Cate reducía la diferencia a solo dos puntos (67-69). El acierto desde el tiro libre de De Larrea y cinco puntos consecutivos de Happ, corriendo primero y bajo el aro después, permitían a los taronja afrontar el último cuarto con ventaja (74-77).

Partido roto en el último cuarto

Y aunque los de Ocampo volvieron a ponerse por delante en la vuelta a la pista por medio de Alston y Steinbergs, Ojeleye volvió a dar impulso a un Valencia Basket que, tras una polémica acción que acabó con técnica a Montero y antideportiva a Hunt, dominó a placer el resto del partido, con Costello, Badio y Ojeleye anotando con facilidad, con más minutos para de Larrea y con un último triple de Montero que puso el 92-105.

Primera prueba de esta pretemporada superada y este domingo, nuevo examen ante el Joventut.