Kristine Vitola: "Hay que dar un paso adelante, que probablemente sea en la EuroLeague Women"

El Valencia Basket ha presentado esta mañana a Kristine Vitola como nueva jugadora para el primer equipo femenino. La pívot letona, de 1,96 metros de altura, se une al proyecto taronja procedente del Olympiacos griego, donde la campaña pasada demostró ser una interior muy regular y que asegura un impacto inmediato debajo del aro. Terminó la temporada promediando 15,4 puntos, 7,6 rebotes y 17,6 de valoración, unos números que desperon el interés de Valencia Basket en su incorporación y hacen que Rubén Burgos se frote las manos con la nueva jugadora que incorpora a sus filas.

Con formación americana en los UTEP Miners, conoce la competición española tras hacer su debut profesional en el Stadium Casablanca en la temporada 2014-15 y protagonizar una doble etapa en el Perfumerías Avenida Salamanca (2015-16 y 2019-20).

Este lunes pronunció sus primeras palabras como jugadora taronja en su presentación, admitió estar muy contenta con su nueva etapa y prometió trabajo: "Gracias al Club y a toda la gente que me ha traído hasta aquí. Creo que es una gran oportunidad para mí. Valencia tiene un gran club y una gran ciudad y por ello se han construido su nombre en los últimos años. Tengo ganas de trabajar duro, conseguir victorias, aunque no prometo que sean fáciles. Trabajaremos para ello. Espero poder descansar bien entre partidos y entrenamientos. Han sido muy buenas las primeras semanas, aprendiendo todo. No he jugado con estas jugadoras antes, pero están todos ayudando a que me adapte. Estoy muy contenta".

La interior letona dejó claro que es una jugadora de equipo y que estará a disposición del técnico Rubén Burgos: "Intentaré a dar lo mejor de mí en cada partido y entrenamiento. Creo que al final esas son las cosas importantes cuando se trata de ganar los partidos hay que trabajar duro, estar unidas y hacer lo que nos pide el entrenador. Él pone los objetivos y a mí me gusta seguir las normas. Lo que sea que el entrenador pide hay que hacerlo y eso es lo importante en los partidos, lo que ayuda a ganar".

Sobre los objetivos colectivos del equipo, Vitola mostró su lado más ambicioso y expresó que "hay que subir al siguiente nivel. El año pasado fue increíble. El equipo ganó tres copas. Eso es muy grande. Este año creo que hay que dar un paso adelante, que probablemente sea en la EuroLeague Women. Un poco más arriba. Pasos pequeños, pero creo que eso es posible. Estoy aquí para ayudar al equipo a conseguir eso".

Una jugadora impecable en todos sus equipos

También hubo tiempo para que Víctor Luengo, director de relaciones externas de Valencia Basket, cogiera el micro dando su visto bueno al fichaje y destacando el nivel demostrado por la jugadora en todas sus anteriores etapas: "es toda una trotamundos y allá donde ha estado ha dejado muy buenos números y mejores sensaciones. Ha sido pieza clave en Olympiacos y nos va a ayudar en muchas facetas del juego. Seguro que será muy importante en el equipo. Seguro que con su carácter y su energía se va a ganar muy pronto a los aficionados de la Fonteta".