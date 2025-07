El Valencia Basket reestructura su plan de cantera por la nueva Liga U22

El Valencia Basket se suma a la nueva Liga U22 creada en conjunto por ACB, FEB y el CSD. De esta manera, el club taronja le da una nueva estructura a su equipo filial, deja de vincularse con L’Horta Godella, a través del cual participaba en la competición de 2ª FEB, y tampoco contará con equipo en 3ª FEB. Por lo tanto, pasará a competir en esta nueva Liga U22 con jugadores Júnior y jugadores de menos de 22 años.

Una decisión que permitirá a estos jugadores poder formarse y competir con más garantías antes de dar el salto al baloncesto profesional, no solo con la compatibilidad con el resto de las competiciones y torneos, tanto ACB como Júnior, sino también compaginando el deporte con los estudios a través de becas. Unas facilidades que no existían con la disputa de la 2ª y la 3ª FEB.

Plantilla y staff del Valencia Basket U22

La plantilla de Valencia Basket estará formada por 4 jugadores Sub-22 y 12 jugadores Júnior. El staff estará encabezado por Gonzalo Muinelo, con José Nácher y Carlos Silla como ayudantes. Edu Pérez ejercerá de preparador físico y Agustí Girbés de fisioterapeuta. El pabellón de juego será la pista central de L’Alqueria del Basket y jugará sus partidos como local el sábado a las 12:00h.

Estructura

El inicio temporada tendrá lugar la segunda quincena de octubre, en coordinación con el calendario ACB y los días de juego será viernes tarde y sábado mañana, evitando coincidencias con las jornadas de Liga Endesa, Campeonato de España Júnior y Adidas Next Generation Tournament.

Habrá un total de 15 equipos, con una primera fase en la que habrá dos grupos por nivel, una segunda fase de reagrupación, un play-out para definir puestos y una fase final en formato play-offs. Se disputarán alrededor de 28 partidos por temporada. Próximamente se darán a conocer las bases de competición definitivas.

Los 15 equipos divididos en dos grupos

GRUPO A: FC Barcelona, Real Madrid, Joventut Badalona, Lenovo Tenerife, Unicaja Málaga, Valencia Basket, Casademont Zaragoza y BAXI Manresa.

GRUPO B: Hiopos Lleida, San Pablo Burgos, Dreamland Gran Canaria, UCAM Murcia, Bàsquet Girona y Betis Baloncesto o Covirán Granada.