Fichaje al caer: Baskonia no ejercerá el derecho de tanteo por Darius Thompson

A falta de la confirmación oficial, el Baskonia ha decidido no igualar la oferta del Valencia Basket por Darius Thompson,. Desde Vitoria se daba por descartada este jueves la opción de retener al estadounidense con pasaporte italiano ante una potente oferta taronja que aseguran que es de tres años y más de 9 millones de euros brutos, es decir, sobre los 1,5 millones netos por temporada en València. El Baskonia disponía hasta las 23:59 de este jueves 17 de julio pero, aún sin haber confirmación oficial, se da por hecho que el club vasco no hará efectivo el derecho de tanteo dejando expirar el plazo. Eso sitúa a Thompson en la plantilla taronja para la próxima temporada, 2025-2026. Un exterior con experiencia y contrastada calidad para afrontar una exigente campaña en la que el club taronja regresa a la máxima competición, la Euroliga. El Valencia Basket trasladó su oferta por el jugador a la ACB el pasado 12 de julio y el Baskonia ha dispuesto de los reglamentarios cinco días para decidir si igualaba o no la oferta. Todo indica que Thompson regresará a la Liga Endesa pero lo hará vestido de taronja y para jugar en el Roig Arena. Tras dos temporadas en la Liga turca, en las filas del Anadolu Efes, el base regresará a España. El Baskonia, club en el que militó la temporada 2022-2023 tenía los derechos del jugador y de ahí, su opción a decidir si igualaba la oferta taronja o no. Finalmente, por motivos económicos, que no deportivos, los vascos se han retirado de la puja.

A pesar de que el Baskonia busca un base puro y con experiencia, la posibilidad de igualar la oferta del Valencia BC es imposible para los vascos ya que la única opción pasaba por cerrar alguna venta importante antes de que acabara este jueves y aunque hay contactos para la salida de Donta Hall, podría incluso no ser suficiente.

Darius Thompson, en un partido de Euroliga contra el Panathinaikos. / EFE

De confirmarse esta decisión, el Valencia BC cerrará ya su línea exterior con un fichaje de primer nivel que se sumaría a la presencia de otros bases como Jean Montero, Sergio de Larrea o el propio Omari Moore.

La historia se repite un año después

Cabe recordar que el año pasado, el Baskonia ya no pudo igualar la oferta que le hizo el Valencia Basket a Matt Costello, de dos años de duración y unos 4,5 millones de euros brutos en total.