El Valencia Basket conocerá este miércoles su calendario de Euroliga

A las 11:00 horas de este miércoles, 23 de julio está previsto que se celebre el sorteo de los grupos de la primera fase de la Euroliga Femenina, competición en la que el Valencia Basket participará por cuarta temporada con el objetivo de superar la cuarta plaza final lograda esta campaña. Las de Rubén Burgos estarán muy atentas del sorteo que deparará su suerte en la competición.

Cuatro grupos de cuatro equipos

El Valencia Basket, como campeón de la Liga F Endesa, participará un año más en la máxima competición continental, la Euroleague Women .La FIBA ya reveló la semana pasada ya la composición de los 4 bombos que entrarán en el sorteo. Cuatro bombos de 4 equipos en los que han quedado encuadrados los 16 equipos participantes en la temporada 2025-2026.

Las taronja, en el bombo 2

El Valencia Basket ha quedado encuadrado en el grupo 2 junto al otro representante español, el Spar Girona, además del Landes francés y al Sopron húngaro. Los equipos del mismo país no pueden coincidir en el mismo grupo en la primera fase de la Euroliga por lo que Valencia BC y Spar Girona se evitarán al menos en el primer tramo de la competición. El Casademont Zaragoza podría completar el triplete español en la máxima competición aunque antes debe superar una eliminatoria previa en septiembre. Si se clasifica, tampoco podría compartir grupo con Valencia BC y Girona en la primera fase.

Los bombos están definidos "por el ránking de los clubes en competiciones europeas de (los últimos) tres años. El vigente campeón, el checo ZVVZ Praga que conquistaba el título contrapronóstico en Zaragoza el pasado mes de abril, estará en el Grupo 1 en los que están los teóricos 'favoritos' junto a los también muy potentes Fenerbahce Optet turco, el también turco Cimsa CBK Mersin y el italiano Beretta Famila Schio. En el tercer bombo han quedado el Olympiacos griego, el VBW Gydnya polaco, el Flames Carolo Basket francés y uno de los equipos de la fase de clasificación. Los otros cuatro ganadores, incluido el Zaragoza si es uno de ellos, coparán el cuarto bombo.

Cuatro grupos de cuatro y Zaragoza como destino

Según el formato de la competición, los tres mejores equipos de cada grupo de cuatro pasarán a la segunda fase y el cuarto irá a la Eurocup. Los doce equipos que pasen de ronda se dividirán en dos grupos, los del A y el B en uno y los del C y el D en el otro pero solo se medirán a los equipos a los que no se hayan enfrentado. Los cuatro mejores de cada grupo accederán a las rondas de cuartos y semifinales. El Valencia Basket tratrará de mejorar su actuación de esta temporada en la que se clasificó para la Final Six celebrada en Zaragoza donde cayó en semifinales frente al Mersin por 66-68. De nuevo en la temporada 2025-2026 Zaragoza acogerá la Final Six ya que la capital maña, tras acogerla en 2025 también lo hará en 2026 y 2027.