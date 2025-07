Darius Thompson, convocado de urgencia por la selección italiana

Uno de los últimos fichajes del Valencia Basket para la temporada 2025-2026, Darius Thompson, ha tenido que hacer las maletas de urgencia pero todavía no para viajar a València, sino a la concentración de la selección italiana que prepara el Eurobasket. El nuevo base taronja ha sido el elegido para sustituir al lesionado Donte DiVincenzo, escolta de los Minnesota Timberwolves, que no podrá disputar el Europeo con Italia por "un problema físico". Aunque DiVicenzo era una de las figuras de la selección transalpina, finalmente no podrá estar en el Eurobasket que se disputará del 27 de agistal 14 de agosto en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia entre el 27 de agosto y el 14 de septiembre. En el Eurobasket, si finalmente Thompson es incluido entre los 12 elegidos por el seleccionador, Gianmarco Pozzecco, se mediría a España y presumiblemente, a a varios de sus nuevos compañeros del Valencia Basket. España e Italia están encuadradas en el Grupo C en la primera fase del torneo junto a Chipre, Georgia, Grecia y Bosnia. Por España, de momento están convocados de momento Sergio de Larrea, Josep Puerto, Jaime Pradilla, Xabi López-Arostegui y Yankuba Sima.

Thompson y DiVicenzo tienen doble nacionalidad

DiVincenzo, nacido en Estados Unidos, recibió la ciudadanía italiana a mediados del mes de julio tras ser aprobada su propuesta por el Consejo de Ministros de Italia, con el objetivo de ser seleccionable por Gianmarco Pozzecco. Darius Thompson (1,93m, 04/05/1995, 30 años), aunque nació en Murfreesboro (Tennessee), tiene también pasaporte italiano por lo que es perfectamente seleccionable por Italia.

El jugador, a través de un vídeo grabado, alegó "un problema físico" que le hará imposible disputar el Europeo con Italia, en una decisión "difícil", aunque confía en estar presente de cara al Mundial y a los Juegos Olímpicos, durante una rueda de prensa de la Federación Italiana de Baloncesto este miércoles, en la que estuvieron presentes el propio Pozzecco y el coordinador de todas las selecciones masculinas de baloncesto de Italia, Luigi 'Gigi' Datome.

"DiVincenzo ha sufrido una recaída de un problema físico. Los especialistas hablan de semanas de descanso y recuperación; no hay un plazo definido para su disponibilidad", afirmó Datome.

Por ello, Pozzecco se mostró "decepcionado" por la baja del jugador, pero subrayó la "gran alternativa" que supone la llegada de su teórico sustituto, el base del Valencia Basket y también nacido en Estados Unidos Darius Thompson, que figuraba en la lista de reservas junto al pívot Achille Polonara, recientemente hospitalizado por leucemia.

Así, la primera lista de Italia la componen:

Marco Spissu, Darius Thompson, Dame Sarr, Stefano Tonut, Danilo Gallinari, Nicolò Melli, Simone Fontecchio, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Gabriele Procida, Saliou Niang, Giordano Bortolani, Guglielmo Caruso, Momo Diouf, Riccardo Rossato, Luca Severini, Nikola Akele y Alessandro Pajola.