El Valencia Basket, más cerca de cerrar el 'caso Bozic'

El futuro del croata Luka Bozic es uno de los flecos que le queda aún por cerrar al Valencia Basket antes de dar carpetazo el capítulo de planificación de la próxima temporada. El alero internacional tiene todavía un año más de contrato ya que lo fichó el club taronja el verano pasado por dos temporadas y por tanto está vinculado contractualmente al Valencia Basket hasta junio de 2026. La temporada pasada, Bozic no entró en los planes de Pedro Martínez por lo que fue cedido al Hiopos Lleida donde debutó en la Liga Endesa.

Un año más de contrato

Concluida la campaña 2024-2025, el Valencia Basket debía decidir sobre el futuro del croata: si incorporarlo al equipo de Pedro Martínez o buscarle un nuevo destino. Todo apunta a que será la segunda opción la que se haga efectiva y podría ser en los próximos días. Aunque son varios los clubes que han preguntado por él en las últimas fechas, la opción más avanzada es la del Covirán Granada que se ha interesado en firme por el alero croata (2,00m, Bjelovar, 29/04/1996). El interés del Covirán por Bozic lo avanzaba esta semana @chemadelucas.

El club andaluz, tras recibir la confirmación por parte de la ACB que estará un año más en la Liga Endesa la temporada 2025-2026, se ha lanzado al mercado para cerrar la plantilla y uno de los hombres que figuran en primer lugar en su agenda es el de Bozic. El jugador ha promediado esta campaa 11.4 puntos, 3.5 rebotes y 1.8 asistencias en ACB con el Hiopos Lleida.

Fichado en verano de 2024

Valencia Basket alcanzó en el verano de 2024 un acuerdo con Bozic por dos temporadas. El jugador provenía del KK Zadar, equipo con el que fue designado MVP de la Liga Adriática por segunda campaña consecutiva tras acabar la temporada 2023-24 con unos números de 19,8 puntos, 7,8 rebotes y 6,3 asistencias para 28,1 de valoración por encuentro. En la campaña anterior, también había sido elegido como mejor jugador de la ABA con una tarjeta de 21,7 puntos, 9,6 rebotes y 6,3 asistencias para 32,1 créditos por partido.

El acuerdo entre el Valencia BC y el croata se gestó el verano pasado cuando el Valencia Basket desconocía aún si jugaría o no finalmente la Euroliga en la temporada 2024-2025. En previsión de estar en la máxima categoría, en ese momento se optó por hacer una plantilla larga y era ahí donde tenía cabida Bozic. Finalmente el Valencia BC no recibió invitación para participar en la Euroliga y por tanto compitió en la segunda competición, la Eurocup. En el momento de su fichaje había dudas también sobre si seguiría en la plantilla Semi Ojeleye. El estadounidense renovaba finalmente dejando sin hueco a Bozic. Ojeleye no seguirá en la temporada 2025-2026 pero pese a ello, Bozic no parece tener hueco en los esquemas de Pedro Martínez.