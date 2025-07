El Valencia Basket recibirá en el Roig Arena al Fenerbahce Opet en la 2ª jornada de la EuroLeague Women

El Valencia Basket ya conoce los equipos a los que se enfrentará en la liga regular de la EuroLeague Women 25-26. El equipo taronja está encuadrado en el grupo C y se medirá a Fenerbahce Opet, Olympiacos SPF y el ganador del emparejamiento de la fase previa entre DVTK y Lublin.

El conjunto taronja abrirá la competición en la pista de Olympiacos SFP el 08 de octubre y jugará su primer partido de EuroLeague Women en el Roig Arena en la segunda jornada el 16 de octubre ante Fenerbahce Opet, campeón en dos de las últimas tres ediciones y con el que se enfrentó en tres ocasiones el año pasado.

El equipo 'taronja' tendrá que clasificarse entre los tres primeros para pasar a la siguiente ronda. La temporada anterior logró avanzar en la Euroliga después de terminar líder del grupo D con cinco victorias en seis partidos.

Emparejamientos. / VALENCIA BASKET

Formato EuroLeague Women

La máxima competición del baloncesto femenino europeo repite formato de la pasada temporada.

Primera ronda

Los 16 equipos se dividen en 4 grupos con formato todos contra todos a ida y vuelta. Se clasifican tres de cada grupo y el cuarto cae a la primera ronda de play-offs en la EuroCup.

Segunda Ronda

Teniendo en cuenta la primera ronda, los tres primeros del grupo A y los tres primeros del grupo B forman el grupo E, mientras que los tres primeros del C y D se encuadrarán en el F.

En los grupos E y F, cada equipo se enfrentará a ida y vuelta a los clubes contra los que no haya jugado en la primera ronda. Es decir, los clasificados del A contra los del B y los clasificados del C contra los del D.

Al finalizar esta ronda los dos últimos del grupo E y del grupo F quedarán eliminados. Los dos primeros de cada grupo pasarán directamente a las semifinales del play-in, mientras que el tercero y el cuarto de cada grupo, a los cuartos de final del play-in.

Play-in

Toda esta fase tendrá la novedad de que será a tres partidos, con ventaja de campo para el equipo mejor clasificado. Primero se disputarán las semifinales, en las que se medirán el 1º del Grupo E vs 2º del Grupo F y 2º del Grupo E vs 1º del Grupo F. Estos cuatro equipos tienen su plaza asegurada en la Final Six. El ganador de cada cruce irá directo a la semifinal de la Final Six y el perdedor pasará por cuartos de final.

A continuación, se disputarán los cuartos del play-in, donde se enfrentarán el 3º del grupo E contra el 4º del grupo F y el 4º del Grupo E contra 3º del Grupo F. Los ganadores de estos cuartos de play-in conseguirán una plaza en los cuartos de la Final Six. Los perdedores serán eliminados.

Final Six

Esta última ronda que sustituye a la anterior Final Four mantendrá su formato de partido único. Primero se disputarán los cuartos de final en los que se medirán los perdedores de las semifinales del play-in contra los ganadores de los cuartos de final del play-in. Una vez se haya disputado esta eliminatoria, los ganadores de cada duelo se enfrentarán a los dos ganadores de las semifinales del play-in, para disputar la semifinal de esta Final Six.

El ganador de cada encuentro se clasificará para la final de la EuroLeague Women y el vencedor se proclamará campeón de la competición.