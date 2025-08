"Vengo al Valencia Basket para seguir ganando títulos"

Yankuba Sima (2,11 m, Girona, 28/07/1996, 28 años) es una de las caras nuevas del Valencia Basket 2025-2026. El pívot catalán llega al conjunto taronja, donde se reencontrará con el que fuera su entrenador en Manresa, Pedro Martínez, para aportar solidez e intensidad al juego interior. Estos días comparte concentración con la selección española absoluta junto a otros cuatro jugadores del Valencia Basket: Josep Puerto, Jaime Pradilla, Xabi López-Arostegui y Sergio de Larrea. Desde la concentración con el equipo nacional, en el que aspira a ganarse un puesto entre los 12 elegidos que irán al próximo Eurobasket, Yankuba atendió a SUPER.

De nuevo, Sergio Scariolo ha contado con usted para incluirlo en la lista de 15 preseleccionados para el Eurobasket. ¿Es un premio tras la buena temporada que ha realizado en el Unicaja Málaga?

Estoy muy contento de que cuenten conmigo una vez más. Estoy aquí para mejorar el día a día y ojalá ganarme un puesto en el equipo definitivo. Ese es el objetivo :estar entre los 12 que finalmente irán al Eurobasket.

Antes de esta concentración había sido ya 14 veces internacional con España pero todavía no ha estado en una gran competición con es el Campeonato de Europa. ¿Cree que ya le toca?

Para cada jugador de los que estamos aquí su ilusón en estar en estos grandes torneos. Para mí sería un sueño hecho realidad, competir en un torneo que he visto muchas veces desde pequeño en la tele. Sería un sueño y ojalá se haga realidad. Voy a trabajar para ello.

Yankuba Sima quiere vivir su primer Eurobasket Absoluto / FEB

La larga concentración con la selección que comenzó el pasado lunes 28 y que llevará al equipo hasta el Eurobasket que se celebrará del 27 de agosto al 14 de septiembre es también para usted una gran oportunidad de conocer a sus nuevos compañeros del Valencia Basket: Josep Puerto, Jaime Pradilla, Xabi López-Arostegui y Sergio de Larrea, también integrantes del equipo nacional. ¿Cómo están siendo estos primeros días de convivencia con ellos?

Muy positivos. Por suerte ya había coincidido con los cuatro en otras concentraciones, no es la primera vez que trato con ellos, ya teníamos contacto de antes. Sobre todo a Xabi lo conozco desde hace muchos años, desde que coincidimos en la selección sub'18. Es bueno compartir estos días con ellos, porque hay que familiarizarse con las caras con las que voy a compartir vestuario en València. Es una oportunidad muy buena que estemos cinco jugadores de la plantilla entrenando y conviviendo juntos estos días.

Cinco jugadores de los quince convocados por Sergio Scariolo (de los que el seleccionador deberá hacer tres descartes), son del Valencia Basket. ¿Esto que significa para usted?

Habla muy bien del proyecto que tiene el Valencia Basket, un club que está haciendo una apuesta muy fuerte. Ahora tenemos que intentar vivir las máximas experiencias y disfrutarlo al máximo, que el Valencia Basket tenga tanta presencia en la selección creo que es muy bueno para la imagen del club.

Usted viene de vivir una temporada muy buena en Málaga con el Unicaja donde ha sido un jugador importante. ¿Qué le llevó a acepta la oferta del Valencia Basket e iniciar una nueva etapa en València?

La verdad es que venía de una etapa muy buena y muy bonita en Málaga pero la verdad es que el pryecto de Valencia Basket es muy ilusionante. Competir en una competición tan atractiva como la Euroliga es algo que me llama mucho la atención y me motiva. Valencia Basket es un equipo que siempre me ha gustado. Me he decantado por la opción de València que creo que era la mejor para mí y la que más me atraía.

Ilusionado con su nueva etapa / FEB

¿Qué peso ha tenido en su decisión el hecho de que en el banquillo esté Pedro Martínez?

Conozco a Pedro Martínez de mi etapa en Manresa, había muchos factores que me atraían para unirme a este proyecto de Valencia Basket y sin duda, el hecho de que lo lidere Pedro, es uno de ellos.

Por sus palabras se deduce que tenía (y supongo que sigue teniendo) una buena sintonía con Pedro Martínez ¿Es así? ¿Le convenció personalmente para fichar por Valencia Basket?

Tengo muy buen recuerdos de Pedro, vivimos una muy buena etapa en Manresa, donde conseguimos grandes cosas con un club humilde. Es el entrenador que me dio a conocer y me hizo mejorar muchísimo. Estoy muy contento de poder continuar mi carrera ahora junto a él. Me llamó y estuvimos hablando, me dijo lo que el equipo necesita de mí, hablamos de lo que yo puedo aportar. Tengo muchas ganas de empezar. Primero, obviamente afrontar el Eurobasket pero cuando acabe, estoy deseando unirme al Valencia Basket y empezar a trabajar.

¿Qué le ha pedido Pedro? ¿Cual será su aportación al Valencia Basket?

Creo que puedo aportar intensidad, energía y, ahora también, un poco de experiencia porque ya llevo siete años en la Liga ACB disputando partidos ya de peso y con responsabilidad. Creo que puedo aportar energía al equipo cuando más lo necesita, poco a poco he ido añadiendo cosas a mi juego. Soy un jugador que lo voy a dar todo por mi equipo.

¿Le gusta el estilo de juego de Pedro Martínez? ¿Se siente cómodo con él?

Es un estilo de juego que me ayuda mucho a mí porque tanto en Manresa como en Málaga, es el estilo que he jugado: con muchas posesiones, correr el contraataque, ser agresivos en defensa... Por esa parte creo que no me costará mucho adaptarme al equipo. Ahora quiero conocer a mis nuevos compañeros, a las caras nuevas, a los jugadores con los que no he jugado aún y ponerme a disposición del equipo.

Llega a Valencia Basket después de vivir una gran temporada en el Unicaja con el que ha conquistado cuatro títulos: Copa Intercontinental, Supercopa Endesa, Copa del Rey y Basketball Champions League. El listón está muy alto ¿Cree que en València lo puede superar?

Siempre hay que ser superambicioso. No me conformo con con lo que voy cumpliendo. Eestoy muy contento y orgulloso con todo lo que he conseguido hasta ahora pero llego al Valencia Basket para eso, para ayudar y aportar al equipo soñar con lo máximo. Hay que ser ambicioso, es lo primero para lograr grandes cosas. Vengo a València con la intenciónde seguir creciendo y ojalá poder seguir en esta buena dinámica y ganar títulos con el Valencia Basket.

El Valencia Basket estrenará esta temporada su nuevo pabellón, el Roig Arena y hay mucha ilusión en la afición. De hecho se ha batido el récord histórico de abonados con 10.800. ¿Todo esto supoe una motivación extra?

Sí, desde luego, es una motivación ver cómo el club está apostando fuerte y también la afición. Ha habido récord de abooados, eso significa que apoyan al equipo, que tienen ganas de vernos y ahora nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para darles muchas alegrías, demostrarles lucha, sacrificio y entrega para corresponder a esa confianza que tienen en nosotros. Estoy deseando jugar en el Roig Arena que es un pabellón espectacular ante toda la afición taronja. Creo que va a ser algo muy especial.

Además de usted, el Valencia Basket se ha reforzado con hombres de gran nivel como Darius Thompon, Omarie Moore, Kameron Taylor y Neal Sako, además de todos los que continúan de la pasada campaña. ¿Qué le parece el equipo que se ha formado? ¿Ve potencial para luchar por lo máximo?

Ha quedado un roster muy bonito, muy competitivo, con mucho talento. Tanto la Liga ACB como la Euroliga son dos competiciones muy duras pero en el equipo que tenemos hay mucha gente con hambre, con ganas de demostrar y estamos todos impacientes.

La Euroliga más larga de la historia, con 38 jornadas sólo en su fase regular, la Liga, la Copa en casa, en el Roig Arena en la que serán anfitriones, la Supercopa para empezar... Podrían llegar a disputar hasta 99 partidos en la temporada. ¿Es consciente de lo que le espera?

Sí, sé que va a ser una temporada muy exigente y con muchos partidos pero tanto el staff técnico como los fisios y todo el equipo, cuerpo médico, etc van a hacer lo posible para que estemos preparados. No es algo que me preocupe, cuando estemos ahí tenemos que darlo todo en cada partido.

¿Cómo han ido las vacaciones. ¿Qué tal estos primeros días de entrenamiento con la selección?

Bien, ha habido tiempo para descoectar cuerpo y mente y ahora empezando ya de nuevo con el baloncesto. Los primeros días son de readapatación.

La semana que viene llegan los primeros partidos de preparación para el Eurobasket y precisamente en Málaga, el jueves frente a Portugal y el sábado frente a la República Checa. ¿Con ganas ya de jugar?

Sí, estamos cogiendo ya el ritmo para llegar bien a estos primeros partidos de Málaga. Cada partido es muy importante para que el equipo llegue lo mejor preparado al Eurobasket.