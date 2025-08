España juega con fuego y se quema ante Portugal

El primer ensayo para el Eurobasket no deja las mejores sensaciones. El rival no hacía presagiar una derrota para la vigente campeona de Europa, pero Portugal no bajó los brazos tras verse arrollado en la primera parte y acabó ganando por primera vez a España en un partido que, pese a todo, se decidió en los últimos segundos por un ajustado 74-76.

Con la inesperada ausencia de Josep Puerto por unas molestias de última hora, Sergio Scariolo salió de inicio con un quinteto sin jugadores taronja, con Alberto Díaz, Alberto Abalde, Joel Parra, Santi Aldama y Willy Hernángomez formando el quinteto inicial. Relvao abría el marcador para Portugal, pero los locales no tardaron en tomar el mando del partido tras dos acciones de Willy y Abalde, éste último desde el 6,75.

Poco después de los cuatro minutos y con 10-6 en el marcador, el seleccionador hacía un doble cambio y daba entrada a Jaime Pradilla y a Sergio De Larrea. El joven base taronja, en su primera acción del partido, sumaba un triple para abrir brecha y el aragonés tomaba el relevo con otros cinco puntos consecutivos, sumando también desde el 6,75 para poner el 18-8 que obligó al seleccionador portugués a parar el partido.

Las selecciones nacionales de baloncesto de Portugal y España, antes del amistoso en Málaga / Jorge Zapata / EFE

López-Arostegui entraba también aprovechando un triple cambio de Scariolo junto a Brizuela y Juancho y no tardó el sumarse al festival anotador con tres tiros libres primero y una canasta en transición tras asistencia del propio Pradilla. Juancho sumaba también de 3 y España cerraba el primer cuarto con un rotundo 27-14.

El de Getxo aumentaba la ventaja en la vuelta a la pista, pero Portugal reaccionaba poco a poco impulsado por los dos triples consecutivos de Voytso. Tras un parcial de 2-7 y con 36-24 en el marcador, Scariolo decidía pedir tiempo para cambiar la dinámica y aunque Pradilla parecía devolver la tranquilidad con un nuevo triple al límite de la posesión, Portugal seguía reduciendo diferencia por medio de Nuno Sá, Williams y Cándido Sa. Aún así, una canasta de Willy cerraba el primer tiempo con un cómodo 44-31.

Atasco en ataque y mal en defensa

España no encontraba fluidez en el ataque y en defensa tenía problemas para frenar a Travante Williams, que llevó a los suyos a un 51-47 poco después del ecuador del tercer cuarto. Solo Alberto Díaz (en dos ocasiones) y Aldama veían aro, mientras se sucedían las pérdidas y Queta, Brito y Lisboa ayudaban a Williams a meter a Portugal en el partido.

Yankuba Sima, nuevo jugador del Valencia Basket, en el partido ante Portugal / Jorge Zapata / EFE

Dos tiros libres de Willy y una acción individual de De Larrea parecían dar oxígeno a los locales, pero la defensa seguía haciendo aguas y Queta, Rafa Lisboa y Voytso, con su tercer triple, llevaban los nervios a España, que veía cómo Lisboa empataba el partido con un triple a falta de un minuto para el final del primer cuarto. Por fortuna para los de Scariolo, Juancho encontró el acierto desde el 6,75 casi sobre la bocina en una última jugada de estrategia tras tiempo muerto, que puso el 62-59, a falta de diez minutos por jugar.

Último cuarto de sufrimiento

El nuevo fichaje taronja, Yankuba Sima, sumaba sus primeros puntos en la vuelta a la pista y Juancho abría la brecha poco después para poner el 66-59, pero el juego de España seguía siendo lento y previsible y Portugal, pese a estar menos acertado que en los cuartos anteriores, se volvía a meter en el partido (66-63).

López-Arostegui, infalible desde la línea de 4,60, anotaba dos tiros libres para dar un respiro, pero Amarate anotaba acto seguido de triple para poner el 68-66 en el ecuador del último período. Pradilla se dejaba un tiro libre instantes después y Queta culminaba la remontada a 2:38 del final, poniendo por delante a Portugal con cuatro puntos seguidos (69-70).

El partido se podía decidir ya por cualquier detalle y España dejó escapar varios tiros libres más con De Larrea y Aldama, al margen de un Brizuela que fallaba un triple a falta de 15 segundos tras recuperar la posesión por una falta en ataque. El base taronja se veía obligado a hacer falta para parar el reloj, pero con 71-74 a falta de 15 segundos, nada salió como hacía falta. Aldama acabó sumando de dos y tras un último mate de Queta sin oposición, Alberto Díaz acabó cerrando el partido sumando un tiro libre y aunque intentó el milagro fallando el segundo buscando una última canasta que forzara la prórroga, nadie cogió el rebote y se esfumó el partido con 74-76. Un serio aviso para el Eurobasket.

Ficha técnica:

74- España (27+17+18+12): Díaz (9), Abalde (5), Parra (0), Aldama (9), Willy Hernangómez (8) -quinteto inicial- De Larrea (6), Pradilla (9), Saint-Supéry (1), López-Arostegui (9), Brizuela (4), Juancho Hernangómez (8).

76- Portugal (14+17+28+17): Ventura (0), Williams (14), Brito (6), Relvao (4), Cándido Sá (2) -quinteto inicial- Queta (17), Lisboa (7), Nuno Sá (5), Gameiro (0), Amarante (11), Monteiro (0) y Voytso (10).

Árbitros: Julio Anaya, Alfonso Olivares y Joaquín García. Eliminado Vladyslav Voytso, de Portugal, por acumulación de faltas.

Incidencias: Partido amistoso de preparación para el Eurobasket 2025, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga. EFE