Luka Bozic se va del Valencia Basket y ya tiene nuevo equipo

Con el objetivo de llegar a una plantilla de 14 jugadores y tras cinco fichajes, el Valencia BC está culminando la operación salida y, tras el adiós de Amida Brimah, fichado por el Movistar Estudiantes, ahora es es Luka Bozic quien deja de pertenecer al club taronja.

El croata (2,00m, Bjelovar, 29/04/1996, 29 años), que firmó por dos años con el Valencia BC procedente del KK Zadar, ha llegado a un acuerdo para rescindir la temporada de contrato que le restaba con la entidad taronja, en la que no ha llegado a debutar al no entrar en los planes de Pedro Martínez.

A pesar de llegar con el aval de su MVP de la Liga Adriática en dos cursos consecutivos y de haber hecho un buen año en su cesión en el Hiopos Lleida, con el que se estrenó en la Liga Endesa siendo el segundo jugador más valorado de su equipo con 11,4 puntos, 3,5 rebotes y 1,8 asistencias para 13,6 créditos por choque, el croata no ha logrado hacerse un hueco en la plantilla taronja para la temporada de estreno del Roig Arena, por lo que ha buscado otra salida en la que tener más minutos y ser protagonista.

Luka Bozic, en un partido contra el Barcelona en su primer año en la Liga Endesa / acb Photo / Pol Puertas

Tras confirmarse su salida del Valencia Basket, son ahora quince los jugadores que hay en plantilla, a la espera de solventar la situación de un Ethan Happ con el que no cuenta el club, por lo que la continuidad de Nate Sestina, con contrato, puede darse por hecho salvo imprevistos.

Nuevo destino en España

El jugador, por su parte, no ha tardado en encontrar nuevo destino y además no se irá de la Liga Endesa, ya que ha firmado por una temporada con el Coviran Granada, donde estará dirigido por Ramón Díaz.