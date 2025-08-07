Valencia Basket hace oficial la llegada de Darius Thompson

Valencia Basket ha hecho oficial su fichaje estrella para la próxima temporada: Darius Thompson. El conjunto taronja le hizo un 'ofertón' que Baskonia no pudo igualar en el derecho de tanteo y el base será una de las estrellas que juegue en el Roig Arena.

Thompson, que viene de ser de los mejores jugadores del campeonato, representa una apuesta potente por parte de Valencia Basket en su objetivo de seguir luchando por títulos y por hacer un gran papel en la próxima edición de la Euroliga en la temporada en la que estrenarán el gran pabellón.

Comunicado oficial

El base norteamericano con pasaporte italiano Darius Thompson (1,93m,Murfreesboro (Tennessee), 04/05/1995, 30 años) ya es oficialmente nuevo jugador de Valencia Basket para las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2028, tras completar satisfactoriamente la revisión médica y física, así como las pruebas cardiológicas y de esfuerzo en Quirónsalud.

El nuevo jugador taronja pasó el miércoles la revisión médica y de esfuerzo en el Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón a cargo del Dr. Antonio Giner y las pruebas cardiológicas en el Hospital Quirónsalud Valencia con la doctora Catheline Lauwers, con resultado satisfactorio.

Una vez confirmada la vinculación con nuestro Club, Thompson ha viajado en el día de hoy a Italia para incorporarse a la dinámica de entrenamientos de la selección nacional de este país, con la que está convocado para la disputa del Eurobasket 2025.

Darius Thomson / VBC

¿Qué esperar de él?

El jugador procede del Anadolu Efes Istanbul, con el que la pasada temporada acreditó unos números de 9,5 puntos, 2rebotes y 4,5 asistencias para 11,7 de valoración en la Euroliga. Thompson regresa a una Liga Endesa que ya conoce tras su paso por el Baskonia en la temporada 2022-23, siendo elegido en el Segundo Mejor Quinteto de la competición en aquella campaña. Además de su contrastada capacidad de dirección y su rendimiento defensivo, la pasada temporada fue la mejor de su trayectoria europea en el lanzamiento de tres puntos, con un 41,8% en el global de su temporada que subió hasta el 44,1% en la Euroliga.