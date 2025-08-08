Así será la pretemporada del Valencia Basket

El primer equipo femenino del Valencia Basket ya cuenta los días para volver al trabajo e iniciar la pretemporada que les llevará a una ambiciosa e ilusionante temporada en la que tratarán de luchar por todos los títulos en liza: Liga F Endesa, Euroliga, Copa de la Reina y Supercopa. Rubén Burgos, que por noveno año estará al frente del banquillo, y su equipo, ya han trazado su hoja de ruta antes del inicio del curso 2025-26.

Vuelta al trabajo el día 18

El combinado taronja, que iniciará los entrenamientos el día 18, una semana antes que el equipo masculino, que lo hará el 25, disputará cinco tests de pretemporada antes de afrontar el primer partido oficial de la nueva campaña, que llegará con la semifinal del primer título en juego, la Supercopa LF Endesa 2025, que se jugará los próximos 27 y 28 de septiembre en Huesca.

Las jugadoras irán llegando a lo largo de la semana que viene / F. Calabuig / VBC

Las jugadoras empezarán a llegar a València durante la próxima semana, cuando pasarán las tradicionales revisiones médicas y fisioterápicas y las pruebas físicas en las instalaciones del proveedor médico oficial del Club, el Hospital Quirónsalud Valencia. La primera sesión en pista a las órdenes de Rubén Burgos está programada para el lunes 18 de agosto.

Dos semanas y media antes del primer amistoso

El grupo dispondrá de dos semanas y media de preparación antes de afrontar sus primeros compromisos de pretemporada. El primero será el miércoles 3 de septiembre con el III Trofeu de Bàsquet Ciutat de Tarragona frente a Joventut Badalona a las 20h. El acceso al Palau d’Esports Catalunya será gratuito y sin reserva para el público interesado.

Una semana después, Valencia Basket viajará a Atenas para disputar un torneo amistoso entre el 11 y el 14 de septiembre. El equipo anfitrión, el Athinaikos Qualco WBC, jugará esta temporada la EuroCup Women y ha realizado una remodelación de su plantilla, a la que ha incorporado entre otras a la extaronja Robin Parks. Y en su preparación organiza un torneo en el que se medirá a tres rivales de EuroLeague Women: el subcampeón Cimsa CBK Mersin, el VBW Gydnia y el Valencia Basket Las chicas de Rubén Burgos comenzarán su participación ante las polacas el viernes 12 de septiembre a las 17:00 horas, se medirán a las anfitrionas el sábado 13 a las 16:00 horas y tendrán su enfrentamiento ante las turcas programado para las 13:30 horas del domingo 14 de septiembre. Así, el Valencia Basket se reencontrará con el CBK Mersin, equipo ante el que cayeron en las semifinales de la Euroliga.

Antes del inicio de la competición oficial, el equipo taronja jugará un último partido en Paterna contra Movistar Estudiantes el domingo 21 de septiembre a las 12:30h. Una semana después, el equipo de Rubén Burgos se estrenará oficialmente en la Supercopa LF Endesa.