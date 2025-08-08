La valoración de Scariolo sobre Josep Puerto y Sergio de Larrea

El seleccionador de España, Sergio Scariolo tras el triunfo ante Chequia en el Torneo Ciudad de Málaga (87-73) de preparación para el Eurobasket, resaltó la buena evolución del joven base del Valencia Basket Sergio de Larrea (siete puntos) así como del también joven internacional, Mario Saint-Supéry (diez puntos). El técnico comentó que van progresando "poco a poco, con los errores de la juventud y con el desparpajo también de la juventud", aunque este jueves "estuvieron más entonados atrás. Para Scariolo, uno de los objetivos de estos amistosos "es justo que ellos entren dentro de la selección y empiecen a jugar".

Sergio de Larrea / FEB

Josep Puerto, decisivo

Scariolo también resaltó el papel de Josep Puerto ya quena de las claves del triunfo han sido los doce triples de 31 que anotó España, algo "importante" para el preparador de Brescia, que cree que España "tiene necesidad de meter mucho desde fuera porque tenemos muchas limitaciones de poder ir a la pintura con solvencia", destacando el papel de, taronja Josep Puerto, autor de cinco tiros de tres hasta irse a los quince puntos.

Aldama y Abalde, tocados

Scariolo también anunció que los jugadores Santi Aldama y Alberto Abalde tienen problemas físicos y "no estaban para jugar" este jueves, así como Alberto Díaz notó "una pequeña molestia" por la que decidieron no forzarle en la segunda parte.

"Esperamos poder recuperar a los jugadores que estaban hoy fuera, Alberto Abalde y Santi Aldama", dijo el entrenador de la selección, lo que explica que se perdieran el partido ante República Checa quedando fuera de la convocatoria. Dos bajas que se unían a la del interior Eli John Ndiaye, que se había retirado de la concentración por molestias en el hombro izquierdo.

Scariolo informó de que "no estaban bien del todo para jugar, pero tampoco están tan mal", tranquilizó, aunque prefirió no forzarles en un partido amistoso "sin ninguna importancia en el resultado", al igual que con el base Alberto Díaz, que solo jugó seis minutos porque notó "un poquito de molestia".

Buena progresión

Por otro lado, calificó "otro partido de entrenamiento" donde España pudo "corregir algún error, pero el hecho de ganar o perder no cambia absolutamente nada".

"Hemos hecho un buen trabajo contra un rival que, independientemente del talento, te pone siempre en dificultad", apunto sobre una Chequia "muy bien entrenada" que juega "con mucha energía y tiene muchos tiradores, así que ha sido un excelente test".

Elogios a la selección B

Preguntado por el grandísimo papel de los jóvenes que integran España B en su debut con pleno de victorias ante Chequia y Portugal, Scariolo admitió que les ha dicho a los chicos que "cuando he tenido esta idea, honestamente, la realidad ha superado mi imaginación de que pudiese ir tan bien".

El técnico de la selección absoluta halagó "el trabajo, la intensidad con la que han jugado y por cómo nos han ayudado cuando han subido a entrenar, por la sensación de divertirse jugando que han dado", así como el muy buen trabajo del entrenador, Jaume Ponsarnau, y su cuerpo técnico.