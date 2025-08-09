FIBA

Hungría arrolla a Macedonia del Norte con un gran Reuvers

El taronja suma con su selección el primer triunfo en el Pre-clasificatorio de la Copa del Mundo 2027

Nate Reuvers, tras la victoria de Hungría contra Macedonia del Norte

Nate Reuvers, tras la victoria de Hungría contra Macedonia del Norte / FIBA

Jorge Valero

València

Tras una derrota ante Rumanía por 76-64, Nate Reuvers pudo celebrar este sábado su primera victoria en el torneo pre-clasificatorio para la Copa del Mundo 2027, al imponerse a Macedonia del Norte por un contundente 96-58.

El interior taronja fue uno de los jugadores destacados de su equipo con 7 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y un tapón, para un total de 13 créditos, igual que en el partido del 6 de agosto, aunque entonces llegó a esa valoración con 14 puntos y 8 rebotes.

Próximos partidos

Los próximos compromisos internacionales del taronja llegarán el sábado 16 de agosto a las 18:00h recibiendo a Rumanía y visitando Kumanovo para enfrentarse a Macedonia del Norte el miércoles 20 de agosto a las 19:00 horas.

La selección de Hungría de Nate Reuvers, antes de jugar ante Macedonia del Norte

La selección de Hungría de Nate Reuvers, antes de jugar ante Macedonia del Norte / FIBA

Los dos primeros clasificados avanzarán a la segunda ronda europea clasificatoria para el Mundial de 2027, que comenzará con una primera ventana que se disputará entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025.

Regreso a València

Reuvers estará concentrado con la selección nacional de Hungría hasta el 20 de agosto, por lo que podría llegar al inicio de la pretemporada con el Valencia Basket.

