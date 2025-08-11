Arranca el AfroBasket con los taronja Brancou Badio y Matt Costello

El Valencia Basket estará representando este verano en las principales competiciones internacionales de selecciones. Mientras Sergio de Larrea, Xabi López-Arostegui, Josep Puerto, Yankuba Sima y Jaime Pradilla están concentrados con España preparando el Eurobasket, Brancou Badio y Matt Costello inician desde este martes el AfroBasket con sus respectivas selecciones: Senegal y Costa de Marfil, respectivamente.

El FIBA AfroBasket Angola 2025 arranca este martes 12 de agosto y se prolongará hasta el domingo 24 de agosto reuniendo a las mejores selecciones del continente africano en busca del trono continental.

Badio con Senegal y Costello, con Costa de Marfil

El escolta Brancou Badio tomará parte en el partido inaugural del torneo, ya que Senegal se enfrenta a Uganda este martes 12 de agosto a las 13:00 horas en el choque que abre la competición. Los leones, medallistas de bronce en las últimas dos citas, están integrados en el grupo D, en la sede de Luanda, en la que en la primera fase de grupos se medirán también con Egipto (jueves 14, 18:30h) y con Mali (sábado 16, 15:30h).

Badio es una de las estrellas de Senegal / VBC

El pívot taronja Matt Costello ha sido elegido finalmente para formar parte de los doce escogidos por Costa de Marfil para el torneo y comenzará la acción el miércoles 13 de agosto a las 17:00 horas ante Ruanda. Los elefantes, finalistas de la edición de 2021, están encuadrados en el grupo A, en la sede de Namibe, en la que también se enfrentarán en la primera fase contra Cabo Verde (viernes 15, 20:00h) y la República Democrática del Congo (domingo 17, 20:00h).

Costello, en un partido de preparación entre Costa de Marfil y Egipto / VBC

La segunda fase de la competición se integrará en Luanda, donde el 18 y 19 de agosto los segundos y terceros clasificados de cada grupo cruzarán entre ellos para buscar un billete para los cuartos de final, en los que ya esperarán los primeros de cada uno de los cuatro grupos de la primera fase. Los cuartos de final se disputarán el 20 y 21 de agosto, las semifinales el sábado 23 y la lucha por las medallas y el campeón se conocerán el domingo 24 de agosto.

El AfroBasket concluirá el 24 de agosto, tan sólo un día antes de la fecha elegida por el Valencia Basket para iniciar la pretemporada. Badio y Costello se incorporarían unos días más tarde al trabajo con el club taronja para poder reponerse de la cita africana.

Intensa agenda para los taronja

Hay que recordar que además de la presencia de los cinco jugadores nacionales del Valencia Basket en la concentración de la selección española absoluta y la participación de Badio y Costello en el Afrobasket, también Jean Montero, Nate Reuvers y Darius Thompson, tienen compromisos con sus selecciones. En el caso de Jean Montero, participará con la selección de la República Dominicana en la Americup que se celebra en Nicaragua del 22 al 31 de agosto. Mientras, Nate Reuvers está concentrado con la selección de Hungría desde el pasado 6 de agosto y hasta el próximo día 20 para participar en el torneo pre-clasificatorio para la Copa del Mundo 2027. Por su parte, Darius Thompson ya se ha incorporado a la concentración de la selección de Italia que prepara también el Eurobasket. Todo ello llevará a que Pedro Martínez apenas pueda disponer de unos pocos jugadores para iniciar la pretemporada el próximo 25 de agosto.