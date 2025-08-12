Cristina Ouviña: "Ver a mi hijo en las gradas del Roig Arena será una motivación extra"

Cristina Ouviña cuenta ya los días para iniciar la pretemporada junto al resto del equipo y preparar una temporada 2025-2026 muy especial para ella, la primera en la que compaginará el baloncesto profesional con la maternidad. La base aragonesa daba a luz el pasado mes de junio a su primer hijo, Julen. Tan sólo dos meses más tarde, la jugadora tatonja está preparada para volver a las canchas. En una semana en la que sus compañeras empezarán a llegar a València para someterse a las tradicionales revisiones de pretemporada y poder darle el pistoletazo de salida al trabajo en pista del primer equipo femenino taronja el lunes 18 de agosto, Cristina ha la primera jugadora en pasar los test físicos de pretemporada el pasado viernes. La jugadora, que se ha cuidado a lo largo de todo el embarazo supervisada por los servicios médicos y técnicos del club, ha protagonizado una recuperación post-parto ejemplar.

Una temporada sin jugar

A principios de la pasada temporada Cristina Ouviña anunciaba que abría un paréntesis en su carrera profesional para ser madre pero siempre con el objetivo de volver a jugar. Ahora, tras una temporada alejada de las canchas en la que no llegó a disputar ninún partido oficial, valora así todo lo vivido: “ha sido una experiencia única, súper bonita. Ha sido diferente vivir desde fuera todo el año, pero en todo momento me he sentido partícipe. Yo venía aquí a entrenar al gimnasio hasta que mi cuerpo dijo hasta aquí, pero la verdad que muy bien”.

Una nueva etapa

La base taronja señalaba que en este regreso a la dinámica del baloncesto profesional “es todo novedad, es adaptarte a tu nuevo estilo de vida. Pero con las mismas ilusiones, con las mismas ganas. Ir poco a poco adaptándome a mi nuevo cuerpo, a mi nueva vida, y poco a poco intentar estar lo antes posible ayudando al equipo”.

Ouviña destacaba que “para mí es como volver cuando nada es igual, pero entiendo que las ganas y la ilusión es siempre la misma” y recalcaba tener “una motivación extra, que es mirar a la grada y ver a mi hijo allí. Entonces eso es ahora mismo lo que también me motiva. Volver a la máxima categoría, al máximo nivel, con la aspiración de volver a intentar ganar los títulos, y eso, con dos ojos nuevos en los que mirarme”.

Cristina se mostró sorprendida con el avance de la que será la casa de nuestros equipos profesionales la próxima temporada, el Roig Arena: “La verdad es que estoy flipando, porque yo me fui de aquí de València en abril, que estaba todo un poco todavía patas arriba, y estos últimos días que he ido paseando por la zona es increíble. Tengo muchísimas ganas”.