Valencia Basket 3x3 da el salto al máximo nivel internacional

Valencia Basket 3x3 afrontará esta semana su estreno en una parada del circuito FIBA 3x3 World Tour al disputar el Masters de Lausanne (15-16 de agosto), una de las citas más relevantes en el panorama mundial y que reúne a los mejores equipos del planeta. El combinado taronja debutará este viernes a las 16:55h contra Miami.

Histórica clasificación

La presencia taronja en Lausanne se logró tras la histórica actuación del equipo en el Pristina Challenger, donde el subcampeonato les otorgó la plaza para la ronda suiza; además, el conjunto masculino llega a este estreno después de una temporada estival brillante que incluyó su acceso a varios Challengers (Mataró, Bordeaux, Pristina y Beijing) y la conquista de la Final del 3x3 Series en Tenerife, resultado que a su vez les valió una plaza para el Masters de Debrecen (29-31 de agosto de 2025).

Con la moral muy alta

El bloque que viajará a Lausanne —Juanma Robles, Josep Peris, Javier Herrero e Iván Aurrecoechea— llega con la moral alta tras firmar los mejores resultados de la historia del proyecto 3x3 de Valencia Basket y con la ambición de competir por un puesto entre los grandes del World Tour. Esta participación marca un salto cualitativo para el club y abre una nueva etapa internacional antes del siguiente gran objetivo veraniego en Debrecen.