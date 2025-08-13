Pedro Martínez visita a los jugadores del Valencia Basket en la selección

La selección española de Baloncesto afronta este jueves 14 de agosto su tercer test de preparación para el próximo Eurobasket. Los de Sergio Scariolo se enfrentan en el Olímpic de Badalona a Francia, en un test del máximo nivel que servirá para calibrar el nivel de la selección. Desde hace varios días el equipo nacional se entrena en Badalona donde se desplazó tras completar su participación la semana pasada en el Torneo de Málaga donde perdió ante Portugal y ganó ante la República Checa.

Este miércoles 13 de agosto, el día previo al duelo España-Francia, la selección recibió la visita de ilustres entrenadores, entre ellos el taronja Pedro Martínez. El técnico del Valencia Basket aprovechó para charlar y saludar a los cinco jugadores de la primera plantilla taronja que estos días están concentrados con España. El partido será una nueva oportunidad para que los cinco representantes del Valencia Basket en la selección: Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Josep Puerto, Xabi López-Arostegui y Yankuba Sima convenzan a Scariolo para entrar en la lista definitiva de 12 que irán al Mundial. Especialmente emotivo fue el reencuentro de Pedro Martínez con Yankuba Sima, jugador al que ya dirigió en Manresa y al que volverá a tener a sus órdenes esta temporada en el Valencia Basket.

Pedro Martínez junto al capitán taronja, Josep Puerto / VBC

Además, el partido también podría suponer el debut en esta concentración del jugador valenciano del Bàsquet Girona y extaronja Guilem Ferrando, que se incorporaba hace unos días al trabajo con la selección absoluta para suplir al lesionado Alberto Díaz.

Pedro Martínez, en la grada del Olímpic de Badalona junto a un grupo de entrenadores / FEB

Buen balance de los taronja en los dos primeros partidos

Los cinco jugadores internacionales del Valencia Basket convocados por Sergio Scariolo para la gira de preparación del Eurobasket, han superado con nota alta los dos primeros test de preparación de cara a la gran cita del verano que se celebrará del 27 de agosto al 14 de septiembre en Letonia, Chipre Finlandia y Polonia. Jaime Pradilla.

En el primer partido, disputado el pasado martes 5 de agosto, España se dejaba sorprender por Portugal ante la que caía por 74-76. En ese primer test en el que los de Scariolo acusaron su falta de rodaje, participaron cuatro de los cinco taronja ya que el seleccionador decidía descartar para ese partido a Josep Puerto. Ante Portugal destacaba Jaime Pradilla con 9 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 11 de valoración personal. También contribuía al equipo con 9 puntos Xabi López-Arostegui que además capturaba 1 rebote y finalizaba con 7 de valoración. Sergio de Larrea, pese a ser uno de los más jóvenes del equipo, también fue uno de los más valorados con 10 tras anotar 6 puntos, 2 rebotes y dar 3 asistencias. Mientras Yankuba Sima anotaba 3 puntos y capturaba 1 rebote.

En el segundo partido disputado ante la República Checa que se saldaba con triunfo de España por 87-73 y una sensible mejoría en el rendimiento de los de Scariolo, los jugadores del Valencia Basket fueron determinantes. Josep Puerto se resarcía de su no convocatoria ante Portugal con una sensacional actuación en el tiro exterior que le llevaba a anotar 15 puntos en 5 triples. Además capturó 3 rebotes para finalizar con 15 de valoración personal. Por su parte, Xabi López-Arostegui también fue determinante con 13 puntos, 4rebotess, 2 asistencias y 17 de valoración. Además, Jaime Pradilla aportaba 6 puntos, 3 rebotes, y con 5 asistencias era el mejor de España en esta faceta. El ala-pívot aragonés finalizaba con 8 puntos de valoración. Por su parte, Yankuba Sima anotó 2 puntos, capturó 2 rebotes y dio 3 asistencias.