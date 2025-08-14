Jean Montero, 'entre algodones' con la selección de la República Dominicana

El dominicano Jean Montero se encuentra concentrado con su selección, República Dominicana con la que participará en la Americup que se celebrará en Nicaragua, del 22 al 31 de agosto. Sin embargo, las alarmas se han encendido en el equipo dominicano ya que Montero se ha resentido de molestias en su mano derecha. Por precaución, los servicios médicos del equipo dominicano han decidido darle descanso y que no participe en el partido de preparación ante Puerto Rico previsto para el 17 de agosto en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan. Como ha avanzado El Mundo Deportivo, el seleccionador dominicano, Ché García dará descanso a Jean Montero en el duelo caribeño para no sobrecargar su mano y que llegue en perfectas condiciones a la Americup. Jean Montero es una de las grandes figuras de la 'Selección del Pueblo' como se conoce en la República Dominicana a la selección absoluta.

Ya se resintió a final de temporada

Aunque las molestias que sufre Montero, a priori, no parecen graves y no le impiden jugar, lo cierto es que preocupan ya que a finales de la temporada 2024-2025 ya se resintió de estas mismas molestias durante los playoff de Liga con el Valencia Basket. El club taronja, a buen seguro, estará también muy pendiente de la evolución del jugador.

Preocupación por la factura que pueden pasar los compromisos internacionales

La intensa agenda a la que se tienen que someter este verano gran parte de la primera plantilla del Valencia Basket es una de las preocupaciones para Pedro Martínez que no podrá contar con muchos de sus jugadores para iniciar la pretemporada. Hasta un total de 10 están concentrados preparando o bien el Eurobasket (Darius Thompson con Italia, Sergio de Larrea, Xabi López-Arostegui, Yankuba Sima, y Jaime Pradilla con España) o jugando el Afrobasket (Brancou Badio con Senegal y Matt Costello con Costa de Marfil), la Clasificación para el Mundial 2027 (Reuvers con Hungría) o en el caso de Montero, para disputar la Americup. Preocupa el estado fisico en el que lleguen los jugadores para incorporarse al trabajo con el Valencia Basket.

La Americup, en la que la República Dominicana es una de las candidatas al podio, se celebrará del 22 al 31 de agosto, en el polideportivo Alexis Argüello de la ciudad nicaragüense de Managua, con los mejores 12 equipos de América. El día 28 de agosto serán los Cuartos de Final, el 30 la Semifinal y 31 la Gran Final. El equipo de Jean Monero está integrado en el Grupo C con Nicaragua, Argentina y Colombia; en el B, Pan