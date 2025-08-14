La taronja Mojca Jelenc ya tiene equipo para la temporada 2025-2026

El pasado mes de marzo el Valencia Basket anunciaba el fichaje por tres temporadas de la eslovena Mojca Jelenc, una pívot eslovena de 22 años y 1,97 de altura con una grna proyección. El club taronja ya por entonces anunciaba que se trataba de un fichaje de futuro y que el objetivo era cederla durante la temporada 2025-2026 para que continúe su crecimiento como jugadora. Este miércoles 14 de agosto, el club taronja confirmaba cuál será finalmente el destino de Jelenc: Hungría.

Cedida al Uni Gyor

Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con Uni Gyor para la cesión de la jugadora por una temporada. Jelenc, que tiene contrato con el Valencia BC hasta 2027, compaginó la pasada temporada 2024-2024, su apoyo al primer equipo femenino taronja con La Cordà de Paterna en LF Challenge. Ahora tendrá la ocasión de seguir creciendo y ganando experiencia en la ciudad húngara donde jugará en un equipo puntero com es el Uni, con el que podrá adquirir experiencia en la Euroliga.

Contrato hasta 2027

La eslovena llegó a Valencia Basket esta pasada temporada para alternar su participación entre el equipo vinculado en LF Challenge a cargo de Glòria Estopà y el primer equipo femenino taronja a las órdenes de Rubén Burgos. Jelenc ha tenido especial protagonismo en La Cordà de Paterna, donde ha jugado 24 partidos y ha promediado 7,4 puntos y 4,3 rebotes de media. También ha podido ayudar al primer equipo de Valencia Basket en el trabajo del día a día, habiendo disputado tres partidos en competición oficial, uno de ellos la final de la Supercopa LF Endesa que acabó levantando el combinado taronja.

Jelenc ha sido habitual en las categorías de formación con Eslovenia con las que ha disputado dos Europeos U16 y en un Europeo U20. Ahora ya forma parte de la selección absoluta, con la que disputó el clasificatorio del Eurobasket de 2023, en el que promedió 9,2 puntos, 5 rebotes y 13,5 de valoración en 6 partidos, y el de 2025. Este verano se estrenó en un gran torneo con su equipo nacional, disputando tres partidos en el EuroBasket Women.