Darius Thompson ya habla como jugador del Valencia Basket

El base Darius Thompson ya se encuentra concentrado con la selección italiana de cara al EuroBasket, aunque la pasada semana pasó por nuestra ciudad para someterse a la revisión médica y confirmar su vinculación con nuestro Club para las próximas tres temporadas. En su paso por el hospital Quirónsalud nos dejó sus primeras valoraciones como jugador taronja.

Nuestro nuevo director de juego resalto que “una de las principales razones por las que quería jugar en Valencia fue el proyecto que se está construyendo. También los éxitos que tuvieron la temporada pasada y continuar creciendo sobre eso. Formar parte de este proyecto es muy emocionante, con el nuevo Arena se está generando mucha expectación alrededor. Y para mí el motivo principal ha sido volver al baloncesto español. Creo que la Liga acb es lo que mejor me encaja”.

Darius Thompson / SD

Thompson no duda en señalar que cree que le va a resultar sencillo encajar en la filosofía del equipo: “Ese estilo, con jugadas rápidas, para mí es muy emocionante y la mejor manera de jugar al baloncesto”. Y al mismo tiempo, es sincero a la hora de calibrar la dificultad de los retos que se avecinan: “Todas las temporadas en Euroliga son muy duras pero añadiendo otros tres equipos, 20 equipos en total, muchas semanas dobles. Seguro que va a ser muy duro, pero también creo que lo vamos a poder disfrutar”.

Pendiente del Eurobasket

Darius jugó este jueves su primer partido con la selección italiana, en el triunfo en un partido amistoso ante Argentina en el que aportó tres puntos y una asistencia. Con la posibilidad de participar en el EuroBasket con los azzuri hasta el 14 de septiembre, Thompson se enfrenta a una situación novedosa para él: “Esta va a ser una pretemporada distinta para mí. Es la primera vez que no voy a estar desde el principio de la pretemporada. Además, otros muchos de mis compañeros van a estar en diferentes competiciones como el AfroBasket o la AmeriCup. Va a ser una forma un poco inusual de juntarnos y formar el equipo, pero tengo ganas de estar con mis compañeros y conocerlos. Con los que he podido hablar hasta ahora parecen buenos chicos, así que estoy emocionado por formar parte de este equipo”.