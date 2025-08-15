El Valencia Basket cierra el fichaje de Lekovic

La base montenegrina Marija Lekovic (1,70m y 22 años) ya es oficialmente nueva jugadora de Valencia Basket para la temporada 2025-26, tras superar satisfactoriamente la revisión médica y física, así como las pruebas cardiológicas y de esfuerzo en Quirónsalud.

La nueva directora de juego taronja pasó este viernes en el Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón la revisión médica a cargo del responsable médico de Valencia Basket, el doctor Vicente Sebastiá, así como las pruebas cardiológicas con la doctora Catheline Lauwers, con resultado satisfactorio.

Sobre Marija Lekovic

Lajugadora montenegrina llega a Valencia Basket procedente del Perfumerías Avenida Salamanca, equipo al que llegó en febrero de 2025 y con el que disputó doce partidos en la Liga Femenina Endesa. Pese a su juventud, Lekovic ya tiene una importante trayectoria en el baloncesto profesional, en el que comenzó con apenas 15 años en el Buducnost Bemax.

Marija Lekovic, a su llegada a Manises / F. Calabuig

Su rendimiento en el verano de 2023, en el que tuvo una destacada actuación con la selección absoluta de Montenegro en el EuroBasket Women y fue la máxima anotadora del Europeo U20F le llevaron afirmar con el Fenerbahçe. Con el equipo turco amplió su palmarés y empezó la pasada temporada ganando la Supercopa de Europa y la Supercopa turca antes determinar el curso en nuestro país.