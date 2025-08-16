El Valencia Basket cierra el fichaje de María Araújo

La pívot española María Araujo (1,82m, Vigo, 01/08/1997, 28 años) ya es oficialmente nueva jugadora de Valencia Basket para las dos próximas temporadas, tras superar satisfactoriamente la revisión médica y física, así como las pruebas cardiológicas y de esfuerzo en Quirónsalud.

La nueva interior taronja pasó este sábado en el Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón la revisión médica a cargo del responsable médico de Valencia Basket, el doctor Vicente Sebastiá, así como las pruebas cardiológicas con la doctora Catheline Lauwers, con resultado satisfactorio.

Sobre María Araujo

La gallega llega a Valencia Basket procedente del CIMSA CBK Mersin, donde estuvo las últimas dos temporadas compitiendo en liga turca y en EuroLeague Women, donde alcanzó la Final Four y se enfrentó a Valencia Basket en semifinales, y finalmente se colgó la medalla de subcampeona. Araujo cuenta con una amplia trayectoria desde que debutó a los 15 años y ha pasado por varios equipos españoles como Celta Zorka, Baxi Ferrol o Spar Girona. La pívot es ya una habitual en la selección española, con la que se colgó su primera medalla este verano en el EuroBasket Women con la plata obtenida por el combinado nacional.