Badio y Costello brillan en el Afrobasket con Senegal y Costa de Marfil

El Afrobasket, que se está celebrando desde el pasado 12 de agosto en Angola, también tiene color taronja ya que dos jugadores del Valencia Basket están brillando con sus respectivas selecciones. Se trata de Brancou Badio, integrante del equipo de Senegal y de Matt Costello, en el de Costa de Marfil. Este domingo finalizaba la fase de grupos con ambas selecciones clasificadas para la siguiente ronda.

Segunda fase

La segunda fase de la competición se integrará en Luanda, donde el 18 y 19 de agosto los segundos y terceros clasificados de cada grupo cruzarán entre ellos para buscar un billete para los cuartos de final, en los que ya esperarán los primeros de cada uno de los cuatro grupos de la primera fase. Los cuartos de final se disputarán el 20 y 21 de agosto, las semifinales el sábado 23 y la lucha por las medallas y el campeón se conocerán el domingo 24 de agosto.

Brancou Badio, determinante en Senegal / AfroBasket

Senegal juega los octavos este lunes

La selección de Senegal, con Badio como uno de sus grandes referentes finalizó la fase de grupos como segundo clasificacdo del Grupo D con un balance de 2 victorias y 1 derrota y este lunes se medirán a Sudán del Sur, terceros del Grupo C con el objetivo de alcanzar los cuartos de final. La actuación de Badio fue decisiva para que Senegal lograse la clasificación y superase a Mali por 80-70 en el tercer partido del Grupo D. Badio aportó 17 puntos, 2 rebotes y finalizó con 10 de valoración. En el primer partido del campeonaot ante Uganda, en el que se impuso Senegal por 88-53 Badio anotó 8 punots, dio 2 asistencias y capturó 2 rebotes. La única derrota de Senegal llegó en el segundo partido ante Egipto (91-77) pese a la buena actuación del exterior taronja que aportó 18 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y 17 de valoración.

Costa de Mafil

Por su parte Costa de Marfil inició el Afrobasket con triunfo ante Ruanda por 78-70 con Matt Costello como mejor jugador. El pívot taronja an 12 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias y 27 de valoración. En el segundo partido, Costa de Marfil se impuso a Cabo Verde en un emocionante partido que se resolvió en los últimos segundos por 82-81 con 8 puntos y 3 rebotes. Costa de Martil finalizaba la fase de grupos con un pleno de victorias tras superar a Congo por 75-63. Costello anotó 10 puntos, 10 de rebotes, 4 asistencias y 18 de valoración.