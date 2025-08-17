Reuvers acerca un poco más a Hungría al Mundial de 2027

El pívot del Valencia Basket Nate Reuvers llevó a la selección de Hungría a superar la 1ª fase de grupos del torneo Preclasificatorio para el Mundobasket 2027 por lo que avanza a la 2ª ronda de clasificación y sigue su camino hacia el Mundial. Reuvers fue decisivo en la segunda victoria como local de la selección húngara con la que está concentrado desde el pasado 6 de agosto. Hungría sellaba el passe a la siguiente ronda tras superar con contundencia por 86-66 a Rumanía el pasado sábado 16 de agosto.

Gran actuación de Reuvers

Reuvers fue el hombre más decisivo en el equipo húngaro firmando una sensacional actuación en la que anotó 25 puntos con 8 tiros convertidos de 13 intentos. Además capturó 6 rebotes y finalizó con 24 puntos de valoración personal. El pívot taronja estuvo en pista 25 minutos y desequilibró la balanza a favor de Hungría. En el partido anteerior, ante Macedonia, en el que Rumanía se impuso por 96-58 Reuvers anotó 7 puntos, capturó 6 rebotes y puso un tapón con 13 de valoración personal. El torneo no había empezado bien para los húngaros que cayeron en el primer partido. Nate Reuvers, no pudo evitar la derrota de su equipo ante Rumanía por 76-64 en el primer partido del torneo pre-clasificatorio El jugador taronja fue uno de los más certeros de su equipo anotando 14 puntos y capturando 8 rebotes. Reuvers firmó una targeta con una valoración personal de 13.

Líderes del Grupo

El combinado magiar comparte el grupo E con Rumanía y Macedonia del Norte, y los dos primeros clasificados avanzan a la segunda ronda europea clasificatoria para el Mundial de 2027, que comenzará con una primera ventana que se disputará entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025.

Reuvers, con la selección de Hungría / VBC

Último partido

Hungría ya llegaba a este preclasificatorio tras sumar el triunfo en el primer partido del torneo ante Macedonia del Norte por como líderes provisionalmente el grupo E. Un liderato que han ratificado. La selección de Reuvers acabará su participación en esta ronda pre-clasificatoria visitando Kumanovo para enfrentarse a Macedonia del Norte el miércoles 20 de agosto a las 19:00 horas.