Séptimo jugador del Valencia Basket en la selección española

Hasta seis jugadores taronja coincidieron en la selección por primera vez en la historia en el partido contra Francia, pero la presencia de jugadores del Valencia Basket en la selección va a más y este lunes, ha sido citado uno más por Sergio Scariolo para completar un roster muy castigado por las lesiones y las molestias físicas.

Así, tras la última baja de Alberto Abalde por lesión, el seleccionador ha anunciado que Lucas Langarita y Álvaro Cárdenas se unirán a los entrenamientos de cara al Eurobasket 2025.

En una preparación accidentada, con salidas como las de Eli Ndiaye o Alberto Abalde, además de las lesiones o molestias de Darío Brizuela, Mario Saint-Supéry, Alberto Díaz y Santi Aldama, la selección se nutre de los integrantes de la España B para seguir su hoja de ruta.

Álvaro Cárdenas, en un partido con las categorías inferiores de la selección española / FEB

Y es la presencia del base granadino Álvaro Cárdenas, fichado por el Valencia Basket y cedido al Peristeri griego, la que hace que el club taronja alcance un récord histórico con hasta siete jugadores en cuna concentración de la selección absoluta, y muchos de ellos con opciones de entrar en la lista definitiva del Eurobasket.

El comunicado de la FEB

«Dos nuevos jugadores reforzarán a #LaFamilia en la última fase de preparación del EuroBasket. Lucas Langarita y Álvaro Cárdenas se unen a la Selección para reforzar al equipo y formar parte del grupo de jugadores que se entrenarán en Madrid esta semana.

Tanto Lucas Langarita como Álvaro Cárdenas jugaron con España B el Torneo Ciudad de Málaga y reforzaron los entrenamientos de la Selección Absoluta de forma habitual. En el caso de Langarita, campeón del mundo con la Selección U19 en 2023, ya fue convocado como invitado para la Ventana de Clasificación para el EuroBasket del pasado mes de febrero».

Si Isaac Nogués llegaba con el aval de ser un especialista defensivo, Cárdenas viene de ser uno de mejores pasadores de la NCAA en la universidad de Boise State con unos números de 11,5 puntos, 3,1 rebotes, 6,9 asistencias y 1,4 recuperaciones.