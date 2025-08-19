Sergio de Larrea, premiado en la Gala del Baloncesto Español

Concentrado con la selección absoluta en Madrid y con la mente puesta en el doble amistoso ante Alemania previo al Eurobasket, Sergio de Larrea ha recibido este martes un nuevo reconocimiento tras su última gran temporada en el Valencia Basket.

A sus 19 años y jugando su primera temporada como profesional a tiempo completo, el vallisoletano logró entrar ya en el Mejor Quinteto Joven de la Liga Endesa en la primera ocasión en la que fue candidato, convirtiéndose de esta forma en el primer jugador formado en L’Alqueria del Basket y miembro del Mur dels Somnis que recibe este reconocimiento. Lo hizo tras acabar en la cuarta posición en la votación, con 152 puntos, tras sumar 36 puntos de entrenadores y jugadores y 40 por parte de medios de comunicación y aficionados.

De Larrea, junto al resto de internacionales, en la gala de la FEB / FEB

Pero a aquel reconocimiento se le suma ahora el el de Federación Española de Baloncesto (FEB) en su Gala Anual, en la que le han designado como el 'Jugador Joven con mayor proyección'.

De Larrea, junto a Jean Montero en el mejor quinteto joven de la Liga Endesa 2024-25 / ACB

Sus números en la Liga

En su primer curso completo en la ACB participó en 30 partidos, con 12:11 minutos de media y un promedio de 5,6 puntos, 2,1 rebotes, 2,1 asistencias y 6,4 de valoración. Y todo con actuaciones destacadas como los 15 puntos ante Bàsquet Girona, los 10 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias para su tope de 23 de valoración ante Covirán Granada y los 13 puntos con 3/4 en triples ante Unicaja.

Más taronja entre los mejores jóvenes

De Larrea, junto a su compañero Jean Montero, se unieron en el histórico taronja a Guillem Vives, que fue incluido en el Mejor Quinteto Joven en su primera temporada en Valencia Basket, la 2014-15, a Sergi García, que estuvo entre los mejores cinco jóvenes de la campaña 2018-19 y a Jaime Pradilla, miembro del Mejor Quinteto Joven del curso 2021-22.